Dess Terentjevan Freestyle kertoo, miltä tuntuu olla 16-vuotias poika, jota seksi ei kiinnosta pätkääkään

Kirja-arvio: Tamperelainen nuortenkirjailija jatkaa seksuaalivähemmistöjen esiin nostamista uudessa säeromaanissaan. Alle kaksisataasivuiseen teokseen mahtuu vaikuttava annos aseksuaalin lukiolaispojan kasvukipuja. Aamulehti arvioi vuoden 2023 aikana kiinnostavimmat teokset.

Aamulehti

Tampereella asuvasta Dess Terentjevasta on muutamassa vuodessa tullut nuorille suunnatun sateenkaarikirjallisuuden ykkösnimi.

Terentjevan edellinen nuortenromaani, panseksuaalista Liljasta ja tämän muunsukupuolisesta ihastuksesta kertova Ihana oli vuonna 2021 ehdolla lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon ja Aamulehden Tulenkantaja-palkinnon saajaksi.

Tänä keväänä Terentjevalta ilmestyi uusi nuortenromaani, jossa sukupuoleen ja seksuaalivähemmistöihin liittyvät teemat ovat taas keskiössä.

Freestylessa päähenkilönä on tanssia intohimoisesti harrastava lukiolaispoika Kai, joka havahtuu siihen, ettei hän tunne seksuaalista vetoa ketään kohtaan ja toteaa olevansa aseksuaali. Henkinen myllerrys kärjistyy kriisiksi, kun Kain paras ystävä Mandi löytää kesälomalla mökiltä ensimmäisen tyttöystävänsä.

Naapurissa asuva, tanssirakkauden jakava Mandi on lapsuudesta asti ollut Kain elämän tärkein ihminen. Nyt Kai onkin huolissaan, että Mandi katoaa tyttöystävän myötä hänen elämästään. Hän itse pelkää jäävänsä yksin, koska ei ole kiinnostunut kenestäkään romanttisessa tai seksuaalisessa mielessä.

Kirjat Dess Terentjeva: Freestyle ★★★★ 168 sivua. Kustantaja WSOY. Ilmestynyt helmikuussa 2023.

Ääni vaietulle vähemmistölle

Terentjeva kirjoittaa nuorten merkityksellisistä ihmissuhteista ja seksuaalisuuden moninaisuudesta poikkeuksellisen monipuolisesti. Homoutta ja lesboutta käsittelevää kirjallisuutta on toki paljon, mutta aseksuaalisuudesta kirjallisuus, saatikka nuortenkirjallisuus, ei juuri puhu.

Voisikin kuvitella, että Kain hahmo saattaa toimia tärkeänä peilinä ja vertaistukena nuorelle, joka kokee olevansa erilainen, koska ei tunne seksuaalista vetovoimaa tai romanttisia tunteita ketään kohtaan.

Terentjeva nostaa romaanissaan hyvin esiin myös sen, että platoninenkin ihmissuhde voi olla elintärkeä. Monelle nuorelle on kova paikka, kun läheiset ystävät alkavat kadota seurustelusuhteisiin – omasta seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta.

Säeromaanin muoto toimii

Ihanan tavoin myös Freestyle on kirjoitettu säemuotoon. Romaanin jakaminen runomaailmasta tuttuihin säkeisiin on kasvattanut viime vuosina suosiotaan etenkin nuortenkirjallisuudessa. Freestyleen säeromaanin lennokas rytmi sopii erityisen hyvin. Se tuntuu heittävän lukijan suoraan tanssia rakastavien nuorten maailmaan.

Tanssin iso rooli tarinassa on tärkeä, koska se muistuttaa, että seksuaalinen identiteetti on vain pieni osa ihmistä. Esimerkiksi Kai on seksuaalisesta suuntautumisestaan riippumatta ennen muuta tanssija. Hänen mielensä ja vartalonsa syttyvät tanssista, joka saa lentoon silloinkin, kun olo on vaikea. Muuttuvat ihmissuhdekuviot ja oman seksuaalisuuden tunnustelu tosin meinaavat ajaa nuoren niin mustaan aukkoon, että jopa tanssista katoaa hetkeksi ilo.

Lyhyt mutta painava teos

Terentjevalla on taito tiivistää suuret ja painavat aiheet kompaktiin sivumäärään. Ihanassa on sivuja alle 130, Freestylessakin alle 170. Säemuoto tekee romaanitekstistä vielä sivujaankin tiiviimmän.

Lyhyessä romaanissa tulee silti sanottua ja käsiteltyä paljon. Terentjeva herättää nuoren pojan sielunmaiseman hienosti eloon. Myös Mandin henkilöhahmoon mahtuu paljon sävyjä ja ulottuvuuksia, vaikka näkökulma on ensisijaisesti Kaissa.

Terentjevalla on ehdottomasti suomalaisessa nuortenkirjallisuudessa oma tärkeä paikkansa. Hänen kirjojensa lukeminen tekee hyvää myös aikuiselle, varsinkin, jos perheessä sattuu olemaan myös nuori.