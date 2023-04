Mitä dekkareita nyt kannattaa lukea? – Poimi tästä ammattikirjailijoiden suositukset maailman parhaista dekkareista ja suosittele omia suosikkejasi

Anneli Kantoa viehättävät Tapani Baggen kirjat, joissa on ajankuvaa ja vinoa huumoria. Australialaisen Harper Collinsin kirjat saavat Seppo Jokisen tuntemaan polttavan auringon nahassaan. Jutun lopusta löytyvän kyselyn kautta voit vinkata omaa dekkarisuosikkiasi.

Aamulehti

Kysyimme tamperelaisilta painosten kuninkaallisilta suosituksia laadukkaasta rikoskirjallisuudesta. Kirjailija Anneli Kanto suositteli dekkarinnälkäisille kolmea kotimaista lähikirjailijaa ja Seppo Jokinen kolmea kiinnostavaa ja taitavaa ulkomaista dekkaristia.

Anneli Kannon suositukset:

Tapani Baggen Väinö Mujunen -sarja. ”Tykkään historiallisista dekkareista muutenkin, joten EK:n etsivän, myöhemmin yksityisetsivän Väinö Mujusen seikkailut viehättävät. Hienoa ajankuvaa, vauhtia, vinoa huumoria ja mielenkiintoisia henkilöitä.”

Päivi Alasalmen Hallavainen-sarja. ”Sarjaa on ilmestynyt äänikirjoina, mutta kaksi ensimmäistä on myös paperikirjoina. Käänteikäs, synkkäsävyinen tarina.”

Juha-Pekka Koskisen kuukausidekkarisarja. ”Koskiselta on ilmestynyt joka kalenterikuukaudelle dekkari, uusin on Elokuun viimeinen ehtoollinen ja tulossa on Syyskuun surmanloukko.”

Seppo Jokisen suositukset:

Jane Harper. ”Harper kuvaa niin tarkasti australialaista luonteenlaatua samaten kuin sikäläistä miljöötä, että lukiessani tunnen nahassani polttavan auringon ja suussani pöllyävän hiekan maun. Jos joku ei sattumalta vielä tiedä, niin rakastan sitä karua maata.”

Keigo Higashino. ”Higashino on kimuranttien juonien mestari ja samalla tavalla miljöö- ja henkilökuvaajana sellainen, joka saa Japanin ystävän eläytymään tarinaan.”

Karin Fossum. ”Fossumin Konrad Sejer -sarja on näistä kolmesta varmasti tutuin suomalaislukijoille. Hän on taitava luomaan psykologista jännitettä, joskus jo ennen varsinaisen rikoksen tapahtumista.”

