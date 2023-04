Uusi komisario Koskinen -jännäri täyttää odotukset hienosti – lue maanantaina ilmestyvän kirjan arvio tästä

Kirja-arvio: Liittyvätkö Näsijärveltä ja Hervannasta löytyneet ruumiit samaan rikosvyyhtiin? Valitseeko Koskinen Ullan vai Raijan? Seppo Jokinen rakensi tutuista aineksista taas vahvan tarinan. Aamulehti arvioi vuoden 2023 aikana kiinnostavimmat teokset.

Se on kevät, näyttipä lumi- ja pakkastilanne miltä tahansa. Takuuvarma merkki talven nujertumisesta on uuden komisario Koskisesta kertovan romaanin ilmestyminen, ja se tapahtuu virallisesti tänään maanantaina.

Sen maksaa minkä tilaa on jo 28. osa tamperelaisista poliiseista kertovassa sarjassa. Kirjailija Seppo Jokinen tarjoaa jälleen taattua laatua: murhia, komisario Sakari Koskisen yksityiselämän vaiheita ja värikästä Tampereen ja tamperelaisten kuvausta.

Koskisen johtama ryhmä saa tutkittavakseen kaksi väkivaltarikosta. Kevättalvisen Näsijärven jäällä makaa lähes alastoman miehen ruumis. Hervannassa poliisi löytää auton tavaratilasta päähän ammutun naisen.

Eikä tässä vielä kaikki. Koskisen vanha armeijakaveri pyytää komisariota selvittelemään vuosikymmenten takaista perhetragediaa, joka sotkee suvun autokauppaketjun bisneksiä vielä nykyhetkelläkin.

Kirjat Seppo Jokinen: Sen maksaa minkä tilaa ★★★★ 400 sivua. Kustantaja CrimeTime. Ilmestynyt 3. huhtikuuta 2023.

Arkista poliisin työtä

Juonen rakentelu on tuttua Jokista. Hän kuljettaa sujuvasti rinnakkain useita aluksi erillisiltä tuntuvia tapahtumaketjuja, kunnes lopulta lähes kaikki linkittyy kaikkeen. Viime metreillä totuus selviää, paha saa palkkansa ja tyytyväinen lukija ihmettelee, että miten se Jokinen tuon taas teki.

Henkirikos tai ruumiin löytyminen ovat usein dekkarien lähtölaukauksia. Niin on nytkin. Jokinen ei kuitenkaan mässäile väkivallan kuvauksilla tai hehkuttele hurjapäisillä toimintakohtauksilla. Asia tulee selväksi kikkailematta, väkivallan viranhaltijoiden työ on arkista puurtamista ja aivotyötä.

Koskisen yksityiselämän tapahtumat ovat kirjasarjan ystäville yhtä tärkeitä kuin rikosten setviminen. Muutama kirja sitten komisario vihdoin löi hynttyyt yhteen työtoverinsa Ulla Lundelinin kanssa ja pariskunta osti talon Sirppitieltä Iidesjärven kupeesta. Edellisessä Pahasti tehty -romaanissa suhde alkoi kuitenkin rakoilla.

Sen maksaa minkä tilaa panee Koskisen taas uuden eteen. Koskinen ja Lundelin ovat eronneet. Talo on myyty, ja komisariolla on tilapäinen majapaikka Hervannassa Poliisiammattikorkeakoulun opiskelija-asuntolassa. Mies haikailee epävarmana sekä Ullan että ex-vaimonsa Raijan perään.

Tuttu tuntuu tuoreelta

On ihailtavaa, miten tasavahvana Koskisesta kertova sarja on pysynyt jo liki kolmenkymmenen vuoden ajan.

Hienointa on ehkä se, että vaikka konsepti on kirjojen vakiolukijoille läpeensä tuttu, uutuus silti aina ilahduttaa ja tuntuu tuoreelta. Ehjää ei kannata korjata, eikä pyörää keksiä uudelleen.

Ehkä hitusen on Jokinen nyt säätänyt tarinatehdastaan. Vaikka vanha tuttu henkilökaarti poliiseista perheisiin ja sukulaisiin on nytkin mukana, sen osuus tuntuu aiempaa vähäisemmältä. Keskiössä on Koskinen ja hänen melko omapäiset tutkimuksensa.

Sarjan peruspilareita ovat tekstin sujuvuus, realistinen jännitys ja tarinoiden perimmäinen sympaattisuus. Rikoksien ja jopa murhien taustalla on usein pikemminkin inhimillinen tragedia tai jopa sattuma kuin silkka pahuus.

Sen maksaa minkä tilaa tarjoaa komisario Koskisen ystäville jälleen kerran juuri sitä, mitä on jo vuosien ajan kevääksi tilattu.