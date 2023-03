Kiira Korven runokirja kerää Pirkanmaan kirjastoissa varauksia suosikkiteosten tahdissa

”Runokirjaksi varausmäärä on jo nyt suuri”, sanoo viestintäsuunnittelija Emma Salmi Tampereen kaupunginkirjastosta.

Kiira Korven Hyppää vaan! -teos on PIKI-kirjastoissa runot-luokituksessa kustantajalta saatujen tietojen mukaisesti.

Aamulehti

Entisen taitoluistelijan Kiira Korven runokirjaan Hyppää vaan! oli torstaina puoliltapäivin kertynyt Tampereen kirjastoissa 62 varausta. Piki-kirjastoissa varauksia oli 85.

”Runokirjaksi varausmäärä on suuri. Se vertautuu jo tunnetuimpien ja suosituimpien runoilijoiden uutuusteosten varausmääriin. Keskimäärin uudelle runoteokselle on huomattavasti pienemmät varausmäärät”, toteaa viestintäsuunnittelija Emma Salmi Tampereen kaupunginkirjastosta.

Tampereelle on tähän mennessä hankittu seitsemän Korven teosta. Kirjat ovat tulleet taloon niin äskettäin, etteivät ne ole vielä ehtineet lähteä kiertoon asiakkaille. Pirkanmaan muihin kirjastoihin on hankittu kaikkiaan 19 Hyppää vaan! -teosta. ”Lisätilauksia suosituista teoksista harkitaan tarvittaessa, jos kysyntä on suurta”, Salmi sanoo.