Kiira Korven Hyppää vaan! -kirja sai Helsingin Sanomilta murska-arvion, joka tuntui lähes Korven kiusaamiselta. Ongelma ei ole tekstin armoton sävy, vaan se, että kriitikko arvioi teosta väärän genren kriteereillä, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Kaisa Järvelä.

Aamulehti

Helsingin Sanomien Arttu Seppänen haukkui Kiira Korven Hyppää vaan! -kirjan eilen niin surkeaksi, että sen julkaiseminen on suorastaan vastuutonta. Poikkeuksellisen suorasanainen kritiikki herätti tunteita kirjaväessä, mutta myös sellaisissa lukijoissa, jotka sivuuttavat taidekritiikin useimmiten kokonaan.

Ymmärrettävästi heräsi myös kysymys, saako kriitikko tosiaan haukkua teoksen täysin armottomasti. Omakin ystäväni pohti viestiketjussamme, missä vaiheessa arvostelu menee kiusaamisen puolelle.

Tiedän itsekin kirjoittaneeni muutaman kritiikin, joista tekijöille on tullut paha mieli. Myös sellaisia kritiikkejä on voitava kirjoittaa, koska taidekritiikki menettää merkityksensä, jos kaikki teokset saavat pelkkiä kehuja. Kaikki taide ei ole hyvää, ja sanomalehtikriitikon pitää voida kertoa lukijoilleen sekä onnistumisista että epäonnistumisista.

Kun kriitikko kirjoittaa murskakritiikin, hänen on kuitenkin oltava erityisen varma siitä, että oma arvio on reilu ja perusteltu. Teosten takana on ihmisiä, joille julkinen lyttäys on aina kova paikka.

Helsingin Sanomien kohukritiikin suurin ongelma onkin se, että se käsittelee Korven teosta väärässä genressä ja sitä kautta täysin kohtuuttomilla kriteereillä. Jos Hyppää vaan! -kirjalle asettaa samat arviointimittarit kuin vaikkapa Panu Tuomen Kardinaali Zenille, se asettuu helposti yhden tähden yritelmäksi.

Hyppää vaan! -teoksesta näkee kuitenkin nopeasti, ettei se ole ensisijaisesti taiderunoutta. Teos ilmestyi Otavan tietokirjallisuuden kustannusohjelmassa, osana hyvinvointikirjojen kokonaisuutta. Kevään kirjakatalogistakin Korven teos löytyi juuri tältä paikalta. Näin ollen sitä olisi myös kritiikissä pitänyt käsitellä ensisijaisesti kiinnostavan julkisuuden henkilön omaelämäkerrallisina pohdintoina, ei runoina korkeakirjallisten runojen joukossa.

Korpi itse toteaa Instagramissa, että runoja on monenlaisia, ja joskus ei ole olennaista luokitellaanko tekstit runoiksi, mietelauseiksi tai joksikin muuksi. Helsingin Sanomien arviossa luokitteluvirhe on kuitenkin olennainen, koska sen perusteella teos ja sen julkaisuperusteet tulevat lytätyksi aivan kohtuuttomalla tavalla.

Omassa genressäänkään Korven teos ei ole loistava, mutta samantasoista kirjallisuutta julkaistaan siinä jatkuvasti. Tunne kiusaamisesta syntyykin ennen kaikkea siitä, että yhden kirjan ympärille nousi murskakritiikin seurauksena aivan kohtuuton negatiivinen kohu.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja, joka kirjoittaa itsekin kritiikkejä.