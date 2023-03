Viiden tähden dekkari: Satu Rämön Rósa & Björk on vielä parempi kuin huiman suosion saavuttanut Hildur

Kirja-arvio: Satu Rämön Hildur singahti vuonna 2022 kertaheitolla suomalaisen dekkarikirjallisuuden megahitiksi. Hildurin tarinaa jatkava Rósa & Björk on kevään odotetuin dekkari, joka lunastaa kovat odotukset ja jopa ylittää ne. Aamulehti arvioi vuoden 2023 aikana kiinnostavimmat teokset.

Aamulehti

Satu Rämön Islantiin sijoittuvan dekkarisarjan avaus oli kirkkaasti kiinnostavinta, mitä suomalaisella dekkaririntamalla vuonna 2022 tapahtui. Mystisen Islannin syrjäisellä maaseudulla työskentelevä rikosetsivä Hildur hurmasi suomalaiset lukijat kertaheitolla.

Hildur ylsi Suomessa vuoden 2022 toiseksi myydyimmäksi kirjaksi heti kulttimaineeseen nousseen Kani joka tahtoi nukahtaa -nukutussadun jälkeen. Dekkaria myytiin viime vuoden aikana yhteensä 78 700 kappaletta, mikä on Suomessa valtavan hieno luku. Bookbeat- ja Storytel-äänikirjapalveluissa Hildur oli viime vuoden ylivoimaisesti kuunnelluin kirja.

Satu Rämön esikoisromaani oli ansaitusti myös Aamulehden Tulenkantaja-palkintoehdokkaana, ja teos onkin jo lähtenyt hienosti maailmalle.

Moni lukija on odottanut malttamattomana maaliskuun 17. päivää, sillä silloin hurmaavan Hildurin tarina jatkuu dekkarisarjan toisessa osassa. Ja odotus todella palkitaan: Rósa & Björk on vielä hienompi ja valmiimmaksi hiottu dekkari kuin mestarillinen Hildur.

Kirjat Satu Rämö: Rósa & Björk ★★★★★ 360 sivua. Kustantaja WSOY. Ilmestynyt 17. maaliskuuta 2023.

Hienot hahmot syvenevät entisestään

Hildurin lapsena kadonneiden pikkusiskojen traaginen tarina on keskeisessä roolissa jo sarjan avausteoksessa. Toisessa osassa mysteeri alkaa hiljalleen ratketa ja keskiöön nousevat myös Hildurin auto-onnettomuudessa menehtyneen Rakel-äidin salaisuudet.

Siskojensa mysteerin ohessa Hildur selvittää kollegoidensa kanssa hiihtoladulla tapahtunutta paikallisen kunnallispoliitikon murhaa. Työskentelyä vaikeuttaa uusi, pelottava koronavirus, joka maaliskuussa 2020 rantautuu myös Islannin syrjäseuduille ja kaataa sänkyyn Hildurin pomon, poliisipäällikkö Betan.

Satu Rämö osoitti jo Hildurissa, että hänellä on timanttisesti hallussaan sekä jännittävien murhamysteerien että kiinnostavien ja moniulotteisten henkilöhahmojen rakentaminen. Rósa & Björk -jatko-osassa Hildurin ja hänen suomalaisen työparinsa, Islannissa poliisiharjoittelua tekevän Jakobin hahmot pitävät lukijan edelleen otteessaan. Myös ensimmäisessä romaanissa ohuemmaksi jäänyt poliisipäällikkö Beta alkaa saada aivan uudenlaista syvyyttä.

Islanti loksahtaa osaksi tarinaa

Varsinaisten henkilöhahmojen lisäksi dekkarisarjassa näyttelee keskeistä roolia myös mystinen Islanti. Hildurissa Rämö selitti paikallisia erikoisuuksia hieman liiankin rautalangasta, mutta sarjan toisessa osassa maa ja sen kulttuuri solahtavat selvästi luontevammaksi osaksi kerrontaa. Lukija saa edelleen nauttia ainutlaatuisen maan tunnelmasta, mutta faktat eivät keskeytä tarinan imua samalla tavalla kuin ensimmäisessä osassa.

Kaiken kaikkiaan Rämön toista romaania lukiessa tuleekin tunne, että kaikki ne yksityiskohdat, jotka Hildurissa vaikuttivat vielä hieman hiomattomilta, ovat tällä kertaa loksahtaneet kohdalleen. Rósa & Björk hipoo dekkarina jo täydellisyyttä.

Kolmas osa tekeillä

Hildurin tarinan kolmas ja mahdollisesti viimeinen osa on parhaillaan tekeillä, ja dekkarisarjan oikeudet on myyty myös televisiosarjaa varten. Rósa & Björk ei pääty aivan yhtä jännittäviin tunnelmiin kuin sarjan avausosa Hildur. Lukija jää silti malttamattomana odottamaan, mitä henkilöhahmoille tapahtuu, kun yksi suuri mysteeri on vuosikymmenten jälkeen ratkennut.

Haastatteluissa Rämö on paljastanut, että kolmannessa osassa liikutaan mahdollisesti myös Jakobin kotimaassa Suomessa. Varmaa on, että dekkarisarjan huikeasti alkanut lento jatkuu korkealla, myös toisen osan myötä.