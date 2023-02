Amerikkalaisen sosiaalityötekijän viihderomaani ampaisi Suomessakin luetuimpien joukkoon – Mistä Tiktokin synnyttämässä ilmiössä on kyse?

Colleen Hooverin viihderomaani räjähti viime vuonna meemi-ilmiöksi Tiktokissa. Nyt Hoover imuroi lukijoita ja kuulijoita myös suomennettuna.

Tammikuun myydyimpien listoille kaikissa formaateissa ampaisi raketin lailla Tiktokin kautta kovaa kansainvälistä nostetta saanut Colleen Hooverin Se päättyy meihin (It Ends with Us, WSOY, 2022).

Tammikuun myydyimmät kirjat (kaikki formaatit)

Carl-Johan Forssén Ehrlin: Kani joka tahtoi nukahtaa Colleen Hoover: Se päättyy meihin Satu Rämö: Hildur Kale Puonti: Fadi Satu Karhu (kään.): Pipsa Possun 5 minuutin iltasadut Carl-Johan Forssén Ehrlin: Traktori joka tahtoi nukahtaa Rachel Renée Russell: Nolo elämäni: Olisinpa kuninkaallinen Antto Terras: Verinen Venäjä 1 Mihail Šiškin: Sota vai rauha – Kirjoituksia Venäjästä ja lännestä Carl-Johan Forssén Ehrlin: Norsu joka tahtoi nukahtaa

Mistä on kyse? Tunnekylläisestä romaanista ja kohtalokkaasta melodraamasta. Tiktokissa lukijat julkaisevat reaktiovideoita, joissa he kyynelehtivät kirjan ääressä. Kirjaa sanotaan ihanaksi, toisaalta myös täysin kamalaksi. Romaani alkaa romanttisille romaaneille totuttuun tapaan, mutta kertoo myös rankasta perheväkivallasta ja väkivaltaisesta parisuhteesta.

Vastaavaa kansainvälistä kirjailmiötä ei ole syntynyt sitten brittiläisen E. L. Jamesin Fifty Shades of Grey -kirjojen 2010-luvulla. Erotuksena E.L. Jamesiin, Hoover on tarinankertojana enemmän itseoppinut. Hittiromaaninsa hän julkaisi omakustanteena ensimmäisen kerran jo vuonna 2016. Viime vuonna kirja julkaistiin Yhdysvalloissa uudestaan, ja sen tavoittavuus lasketaan jo kymmenissä miljoonissa.

Koulutukseltaan Hoover on sosiaalityöntekijä. Ennen menestystään kirjailijana hän on elättänyt itseään ja kolmilapsista perhettään myös opettajan töillä. Hän on julkaissut useita muitakin kirjoja. Tuotannossaan Hoover sekoittelee lajityyppejä. Kaikissa hänen tarinoissaan on parisuhde ja yleensä ongelmallinen päähenkilö. Romaanissa Se päättyy meihin sivutaan myös itsemurhaa ja lapsettomuutta. Keskeisintä on tuoreen parisuhteen kuuma ja vaarallinen seksuaalinen vetovoima.

Nuoriin naisiin vetoava kirja on saanut osakseen myös rankkaa kritiikkiä. Hooverin kirjoja on haukuttu huonoiksi ja vaarallisiksi. Tämä ei ole sinällään yllättävää, sillä samat syytökset ovat seuranneet romanttista viihdettä läpi sen historian.

Venäjän true crime

Suuret kansainväliset ja ajankohtaiset ilmiöt vetoavat muihinkin kuin nuoriin naisiin. Myyntilistoilla näkyy Ukrainan sodan aktivoima kiinnostus Venäjään. Kuunnelluin äänitietokirja tammikuussa oli Antto Terraksen Verinen Venäjä 1 (Into Kustannus) ja kolmanneksi kuunnelluin Mihail Šiškinin Sota vai rauha – Kirjoituksia Venäjästä ja lännestä (WSOY).

Ensin mainittu edustaa slaavilaista true crimea myymäläetsivänä ja stand up -koomikkonakin tunnetulta kirjailijalta. Šiškin puolestaan edustaa palkittua korkeakirjallisuutta. Venäjän merkittävimpiin nykykirjailijoihin kuuluva Šiškin on asunut vuodesta 1995 lähtien Sveitsissä. Hän on puhunut sekä kirjoittanut Venäjän ongelmallisesta tilanteesta aktiivisesti vuosikausia ja vieraillut useaan otteeseen myös Suomessa. Myös ukrainalaissyntyisen nobelistin Svetlana Aleksijevitšin Afganistanin sodan julmuuksista kertova Sinkkipojat on myynyt tammikuussa hyvin.

