Marja Kyllönen joutui odottamaan merkkiteoksensa julkaisua pari vuosikymmentä – Sunnuntaina kirja palkittiin 20 000 euron arvoisella Runeberg-palkinnolla

”Kirjailijan itsetuntoni on kova, vaikka se muuten onkin hauras kuin munankuori”, vitsaili Marja Kyllönen palkintouutisen jälkeen.

Aamulehti

Tamperelainen kirjailija Marja Kyllönen on voittanut arvostetun kaunokirjallisuuden Runeberg-palkinnon romaanillaan Vainajaiset (Teos, 2022). Vuodesta 1986 jaettu palkinto on arvoltaan 20 000 euroa.

”Tuntuu aivan huikealta! Varsinkin, kun Runebergin palkinto on kaikkien kaunokirjallisuuden lajien palkinto, koska mukana ovat samana vuonna ilmestyneet romaanit, runot ja novellit. En tiedä, miten raadit ovat edes pystyneet löytämään keskenään näin erilaisista teksteistä parhaan. Kun ehdokkaat joulukuussa julkistettiin, onhan tämä jännittänyt. Olen kuitenkin koko ajan ollut sitä mieltä, että Vainajaiset on Suomen kirjallisuuden merkkiteos. Tässä suhteessa kirjailijan itsetuntoni on hirveän kova, vaikka se muuten onkin hauras kuin munankuori ja valmiina särkymään pienemmästäkin”, Kyllönen iloitsee.

Myös vuosia kadoksissa ollut kirjoittamisen into on palautunut.

”Kirjoitan maailmoja, en tarinoita. Nyt minulla häämöttää maailma, jota kohti olen menossa. Millainen se on, on vielä vähän hahmotonta. Keskeneräisissä töissä epävarmuuteni näkyy, enkä mielelläni puhu niistä etukäteen”, Kyllönen sanoo.

Kivinen tie julkaistavaksi

Vainajaisten päätyminen lukijoille oli poikkeuksellisen vaikeaa, sillä kirjailijan kustantamo hylkäsi käsikirjoituksen vuonna 2006. Vuonna 2022 Kyllönen sai romaaninsa julkaistuksi toisen kustantamon kautta noin 20 vuotta sen alkuperäisen kirjoittamisen jälkeen.

Palkintojuhlassa Vainajaisia kuvattiin ”hyytävän kauniiksi kertomukseksi toiveista ja osattomuudesta”. Raadin mukaan romaani kuvaa psykologisella tarkkanäköisyydellä osattomuuden vaikutusta ihmiseen. Millaiseksi ihminen muuttuu, jos unelmat eivät täyty ja menetykset vain seuraavat toisiaan?

Romaanin päähenkilö on nuori, elämäniloinen Inari, joka tarinan edetessä laimenee surun painamaksi, katkeroituneeksi keski-ikäiseksi naiseksi. Toisaalta myöskään toiveiden täyttymisestä ei seuraa Vainajaisissa onnea. Kyllösen kieli on omintakeista ja sanastoltaan poikkeuksellista. Siinä kaikuvat kansanrunous, Kainuun murre ja Aino Kallasen Sudenmorsiamen sukuinen jylhä mystiikka.

Teemana pahuus

Kirjailija on saanut Vainajaisista sekä ylistävää palautetta että ristiriitaista. Joissakin kirjallisuusblogeissa romaanista on sanottu, ettei sitä voi lainkaan arvioida.

”Arvostan myös tällaista palautetta. Ymmärrän sen oikein hyvin, sillä tarina on rankka, ja se herättää ahdistavia tunteita. Kirjan teema on pahuus. Kirjaa on varmasti vaikea lukea myös silloin, jos itsellä on arpeutumattomia kipukohtia tai paiseita, jotka haluaisi mieluummin meikata piiloon. Kirjoitin jo koulussa aineita, joihin opettaja ei laittanut lainkaan arvosanaa. Olen nyt palannut siihen.”

Tampereella asuva Marja Kyllönen on ennen Vainajaisia julkaissut Helsingin Sanomien esikoiskirjapalkinnolla palkitun Lyijyuuman (1997) ja romaanin Rikot (2001). Vainajaiset oli myös Finlandia-ehdokkaana viime vuonna.

Runeberg-palkinto on sanomalehti Uusimaan, Porvoon kaupungin, Suomen Kirjailijaliiton, Suomen arvostelijain liiton ja Finlands svenska författareföreningin kirjallisuuspalkinto, ja se jaetaan vuosittain Porvoossa kansallisrunoilija Johan Ludvig Runebergin päivänä. Palkinnon saajan kymmenen ehdokkaan joukosta valitsi raati, johon kuuluvat kirjailija Johanna Hulkko, kriitikko Vesa Rantama ja kirjallisuustoimittaja Camilla Lindberg.