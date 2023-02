Tämän japanilaismiehen oudot työt ovat vuosi vuodelta suositumpia – Kuka on tämä Suomessakin suosioon noussut ”viehättävä jaarittelija”?

Japanilaisen kirjailijan Haruki Murakamin vanhojakin teoksia julkaistaan nyt Suomessa. Kysyimme suomentajalta ja fanilta, miksi 74-vuotias kirjailija kiehtoo yhä uusia lukijoita.

Japanilaisen Haruki Murakamin kirjoja on myyty Suomessa jo yli 200 000 kappaletta. Häneltä on julkaistu suomeksi 15 kaunokirjallista teosta ja yksi tietokirja. Kustantajan mukaan myynti kasvaa kappalemäärissä joka vuosi. Uutena lukijaryhmänä nousevat nyt nuoret.

Viime aikoina fanit ovat toivoneet myös kirjailijan aiemmin kirjoittamien tekstien julkaisua. Uudet suomennokset käännetään nykyään englannin sijaan suoraan japanista. Maailmalla mies on ollut suosittu jo pitkään.

Neljä Murakamin kirjaa suomeksi kääntänyt Antti Valkama, miksi juuri Haruki Murakamin tuotanto olisi mielestäsi lukijalle hyvä vaihtoehto?

”Tarinat tai tapahtumat saattavat olla varsin hämäriä, mutta teksti niissä on selkeää. Siinä ei ole ylenmääräistä lausekikkailua, jonka takia tarinaa ei pystyisi seuraamaan. Kirjassa voi siis tapahtua todella kummallisia juttuja, mutta tekstin tajuaa ongelmitta.”

Miten kirjojen tapahtumat etenevät?

”Murakami jaarittelee viehättävästi ja mukaansatempaavasti. Jos ei olla ihan omituisuuksissa, jutut ovat arkisia. Kenties yksityiskohtaista kuvaamista vaikka ruoanlaitosta tai jonkun vaatetuksesta, mutta sitä jaksaa lukea. Ainakaan minulle ei tule sellaista fiilistä, että no niin, menisi nyt asiaan. Jos haluaa tiivistä juttua, jossa tapahtuu koko ajan ja jätetään turhat löpinät, niin silloin Murakami ei ole oikea valinta.”

Ketkä häntä lukevat?

”Kun on ollut Murakami-iltoja tai pieniä tapahtumia kirjakaupoissa, paikalla on usein keski-iästä ylöspäin olevaa väkeä. Palautetta kirjoista tulee kuitenkin myös nuorisolta.”

Mikä on oma suosikkikirjasi häneltä?

”En ole lukenut koko tuotantoa. Itse kääntämistäni neljästä kirjasta suosikkini on Vieterilintukronikka. Pidin historiaosuudesta. Siinä ollaan esimerkiksi Mantsuriassa. Kirja oli kokonaisuutena varsin hauska.”

Kuka? Haruki Murakami Ammatti: Kansainvälisesti menestynyt japanilainen kirjailija. Asunut pitkään myös Yhdysvalloissa. Tarinoille ominaista hämmentävät tapahtumat arjen keskellä. Päähenkilö usein nuorehko, hieman eksyksissä oleva mies. Japanissa etenkin nuorten lukijoiden suosikki. Teoksia: Käännetty yli 50 kielelle. Suomeksi ensimmäinen käännös ilmestyi vuonna 1993. Viimeisin on vuonna 2022 ilmestynyt Antti Valkaman kääntämä Ensimmäinen persoona. Yksi tunnetuimpia taas vuonna 2011 ilmestynyt Mistä puhun, kun puhun juoksemisesta, jonka suomensi Jyrki Kiiskinen. Suomessa myydyimpien joukossa ovat Norwegian Wood sekä Värittömän miehen vaellusvuodet. Elämä: Syntyi Kiotossa vuonna 1949, kasvoi Koben alueella.Vanhemmat japanilaisen kirjallisuuden opettajia. Opiskeli elokuva-alaa Tokiossa. Pitänyt myös jazzklubia. Kääntänyt myös länsimaista kirjallisuutta ja perehtynyt laajasti populaarikulttuuriin. Muutti Yhdysvaltoihin vuonna 1991. Maine: Ollut usein ennakkosuosikki Nobel-palkinnon saajaksi. Teosten pohjalta on tehty myös elokuvia. Viimeksi 2021 draamaelokuva Drive my car, joka sai parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-palkinnon. Oho: Tammikuussa 2023 pokkarina uudelleenjulkaistussa kirjassa Värittömän miehen vaellusvuodet, sen päähenkilö Tsukuru Tazaki seikkailee myös Suomessa.

Mikä on kirjojen ydinfilosofia?

”Oma näppituntumani on, että haahuilu, etsintä ja kuljeskelu ovat niin isossa osassa kirjoja, että ne eivät enää ole pelkkää tien kuvausta, vaan myös päämäärä. Matka on olennainen osa. Hän painottaa etsimisen välttämättömyyttä, sillä muutakaan emme voi. Tälle myöntymistä. Joskus tuntuu toki löytyvän mahdollisia pikkuratkaisuja, mutta koskaan ei mitään täydellistä vastausta.”

Murakami on saanut kritiikkiä siitä, että hänen päähenkilönsä katsovat maailmaa vahvasti miehen näkökulmasta. Tunnistatko tämän?

”Kirjabloggaajat tuppaavat olemaan usein naisia ja kirjatapahtumatkin yleensä naisenemmistöisiä. Ehkä siellä joskus kuuluu naiskuvan paheksumista, mutta ei mitenkään niin, että kaikki olisivat siitä kauhuissaan. Kirjoissa on kuitenkin niin selvästi kärjistetty näkökulma. Ei sitä voi automaattisesti sanoa kirjailijan näkökulmaksi, vaan se on haahuilevan, noin kolmekymppisen miespäähenkilön katsantotapa.”

Näkyykö tässä myös kulttuurien ero?

”Ehdottomasti. Kirjoissa on sellaista kamaa, joka suomalaisessa kulttuurissa ihan syystäkin tuntuu kummalta, mutta taas japanilaisessa ei ole mitenkään erityisen seksististä. Japanilainen ei välttämättä tule edes ajatelleeksi, että tätä juttua joku voisi jossain kummastella.”

Surrealismi nousee lentoon

Siurolainen kirjailija, bloggaaja ja elokuvateatterityöntekijä Tuija Kervinen, sinä olet Haruki Murakamin innokas lukija. Miten löysit kirjailijan tuotannon?

”Bongasin Beatles-naisena ohjelmistosta elokuvan Norwegian Wood. Se teki minuun valtavan vaikutuksen. Etsin kirjan käsiini. Jälkikäteen ajatellen se oli jännä avaus, koska kirja poikkeaa melkoisesti Murakamin muusta tuotannosta. Rakastamani populaarikulttuuriviittaukset, hahmojen sisäisen maailman kuvaus, hyvin intensiivinen tapa kuvata eroottisia kohtauksia ja kertomuksen etenemisen tapa ovat kuitenkin kaikki läsnä.”

Mikä erityisesti hänen tuotannossaan vetoaa sinuun?

”Hänen täysin aseistariisuva ja välitön tapansa kertoa. Minua miellyttää myös hänen erittäin nöyrä, jopa arkinen suhtautuminen työhönsä ja jättiläismäiseen menestykseen sekä hänen vakaumuksensa, ettei kirjoittaminen ole sen kummempi kuin muutkaan ammatit. Työt syntyvät sana kerrallaan. Japanilainen surrealismi nousee Murakamilla poikkeukselliseen lentoon. Välittömyys ja helppo lähestyttävyys lukuisine Beatles- ja jazzviittauksineen, iso populaarikulttuurinen sivistys ja se, että hän osaa aloittaa kirjan kuin kirjan vetävästi, tekevät hänestä sen kirjoittajamammutin, joksi hän on ansaitusti muuttunut.”

Mikä on suosikkiteoksesi ja miksi?

”Orwellin mestarillisen 1984:n inspiroima trilogia 1Q84, jonka luin reilussa viikossa. Minulle tulee harvoin lukiessani tunnetta, että luen niin törkeän hyvää tekstiä, että voisin vain heittää kynäni takaisin penaaliin ja luovuttaa, koska tätä parempaa ei voi olla. Luin kuin huumattuna. Jälkeenpäin tunsin valtavaa tyhjyyttä ja kaipausta. Tietokirjallisuudesta suosikkini häneltä on What I Talk About When I Talk About Running. Päällisin puolin työ kuvaa Murakamin juoksemisharrastusta ja valmistautumista maratoniin, mutta oikeasti se kertoo mistä tahansa asiasta, joka liikuttaa meitä ja synnyttää meissä palon ryhtyä tekemään.”

Mikä yksittäinen kohtaus on jäänyt mieleesi?

”Teoksen Sputnik – rakastettuni kuvaukset Kreikan saaristosta sekä päähenkilön pitkät tuskaiset yksipuolisen rakkauden ja eroottisen kaipuun hetket.”

Mikä on ollut tärkein opetus, jonka olet hänen teksteistään saanut?

”Ole nöyrä, ole sinnikäs, tee kovasti työtä ja aina parhaasi – se saatetaan huomata.”