Näitä kirjoja lapset ja nuoret lukevat nyt – Yhtä satua soitetaan tuhansien perheiden makuuhuoneissa joka ikinen ilta

Äänikirjapalveluissa jyrää ruotsalaisen NLP-valmentajan menestyssatu, mutta myös Neropatin päiväkirjat sekä Tatu ja Patu ovat lastenkirjojen kestohittejä.

Viime vuoden myydyin kirja Suomessa oli jo toista vuotta peräkkäin Carl-Johan Forssén Ehrlinin Kani joka tahtoi nukahtaa. Meditatiivinen unisatu oli Kirjakauppaliiton mukaan ainoa teos, joka ylsi vuonna 2022 yli 100 000 kappaleen myyntiin.

Ruotsalaisen käyttäytymistieteilijän ja NLP-valmentajan kirjoittama, alun perin vuonna 2015 ilmestynyt nukutussatu menestyy nimenomaan äänikirjana. Tampereen kirjastoissa teoksesta on useita paperikirjaversioita, mutta lainatuimpien listoille ne eivät ole nousseet.

Joulukuun myydyimmät lasten- ja nuortenkirjat

Jeff Kinney: Neropatin päiväkirja: Pyhä jysäys – Neropatin päiväkirja 17 Carl-Johan Forssén Ehrlin: Kani joka tahtoi nukahtaa Mauri Kunnas: Pippendorfin kirjavat kummitukset Tiina ja Sinikka Nopola: Heinähattu, Vilttitossu ja jouluvintiö Tiina ja Sinikka Nopola: Risto Räppääjä ja lapsenvahti Mauri Kunnas: Joulutarinat Cecilia Davidsson ja Alex Haridi: Joulu saapuu Muumilaaksoon Juhana Salakari ja Jii Roikonen: Vitsipitsa - täytteenä Niko ja Santtu Juhana Salakari ja Jii Roikonen: Vitsipitsa - täytteenä Ella ja Helmi Carl-Johan Forssén Ehrlin: Traktori joka tahtoi nukahtaa

Lähde: Kirjakauppaliitto. Mukana myydyimmät paperikirjat ja ääni- sekä sähkökirjat myös lukuaikapalveluissa.

Ihana Neropatti

Toinen useamman vuoden kestohitti on Neropatin päiväkirja -kirjasarja. Suomeksi sen ensimmäinen osa ilmestyi vuonna 2009, ja joulukuussa sarjan 17. osa jylläsi ykkösenä ostetuimpien lastenkirjojen listalla.

Sarjakuvapiirtäjänä aloittanut yhdysvaltalainen Jeff Kinney puhuu aktiivisesti lasten lukutaidon puolesta ja on perustanut kotikaupunkiinsa Plainvilleen lapsiystävällisen kirjakahvilan nimeltä An Unlikely Story. Kuvitteellisen Gregory-pojan päiväkirjoista on tehty myös animaatioelokuvia.

Yhdysvaltalainen sarjakuvapiirtäjä Jeff Kinney myy sarjakuvamaisilla lastenkirjoillaan maailmanlaajuisesti.

”Myös meillä lainataan Neropatin päiväkirjoja hurjia määriä, vaikka ne eivät listojemme kärjessä juuri nyt näy”, kertoo pääkirjasto Metson lastenosaston vs. palvelupäällikkö Merita Ronkainen. Hänen mukaansa vanhemmat ovat usein päättämässä pienten lasten lainoista, mutta Neropatin osalta kiinnostus nousee selvästi lapsista itsestään: ”Kirjojen kerrontapa ja sarjakuvamainen rakenne sopivat hyvin monenikäisille. Niiden huumori on mukaansatempaavaa.”

Vanhempien valinnat näkyvät siinäkin, että pikkulasten kirjoissa samat ikisuosikit pärjäävät vuodesta toiseen. Joulukuussa klassikoiden asemaa vahvistaa myös sesonki. Joulu saapuu Muumilaaksoon on ruotsalaiskirjailijoiden ja kuvittaja Filippa Widlundin versio Tove Janssonin klassikkonovellista Kuusi. Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon voittanut Sofia Chanfreaun Kirahvin sydän on tavattoman suuri on Mitä Suomi lukee -listalla sijalla 15.

Kirjastosta Tatua ja Patua

Sinikka ja Tiina Nopolan tuotanto pärjää hienosti myös Tampereen kirjastojen lainatuimmissa, mutta varsinainen kestohitti on Sastamalassa asuvien Aino Havukaisen ja Sami Toivosen Tatu ja Patu -tuotanto. ”Tatu ja Patu on hyvä konsepti. Kirjat vetoavat lapsiin ja niissä on silmäniskuja myös aikuisille, joten kirjoja on kiva lukea yhdessä koko perheen kesken.”

Lainatuimmat lasten- ja nuortenkirjat Tampereen kirjastoissa joulukuussa

Aino Havukainen ja Sami Toivonen: Tatu ja Patu : kovaa menoa kiskoilla Aino Havukainen ja Sami Toivonen: Tatu ja Patu kesäleirillä Aino Havukainen ja Sami Toivonen: Tatun ja Patun ihmeellinen joulu Aino Havukainen ja Sami Toivonen: Tatu ja Patu, elämä ja teot Sinikka Nopola: Risto Räppääjä ja lapsenvahti Tiina Nopola: Siiri ja kaino kurpitsa Troll: Mestarietsivä Peppunen : hylätyn hotellin mysteeri Troll: Mestarietsivä Peppunen : Felix ja onnenkissat Aino Havukainen ja Sami Toivonen: Tatun ja Patun ällistyttävä satukirja Aino Havukainen ja Sami Toivonen: Tatu ja Patu etsivinä: tapaus Puolittaja

Kun pienempien lasten kuvakirjat jätetään listalta pois, suosikit muuttuvat hieman.

Tampereen kirjastojen lainatuimmat lastenkirjat ilman kuvakirjoja

Sinikka Nopola: Risto Räppääjä ja lapsenvahti Troll: Mestarietsivä Peppunen : hylätyn hotellin mysteeri Troll: Mestarietsivä Peppunen : Felix ja onnenkissat Dav Pilkey: Koiramies ja me sekasankarit Dav Pilkey: Koiramies ja toramaan kutsu Troll: Mestarietsivä Peppunen : voittamaton rosvojoukko Troll: Mestarietsivä Peppunen : kadonneen currymausteen tapaus Riina Kaarla: Moppi Dav Pilkey: Kenelle pallot soivat Troll: Mestarietsivä Peppunen: etsivätoimisto vaarassa

Fantasiaa ja jännitystä

Nuortenkirjoissa lainauspäätöksen tekevät nuoret itse. Tampereen kirjastoissa joulukuussa kolmanneksi lainatuin oli Marisha Rasi-Koskisen Pudonneet, joka ilmestyi viime syksynä. Yli 400-sivuisessa romaanissa kolme nuorta etsii elämänsä suuntaa, eikä kaikki ole lopulta sitä, miltä aluksi näyttää. Myös toisen tamperelaisen, J.S. Meresmaan genrerajoja rikkova vampyyritarina Kenties tapan sinut vielä ilmestyi viime vuonna. ”Hyvät lukijat lukevat vaikka kuinka paksuja kirjoja, jos vain tarina on innostava. Suosittuja genrejä ovat fantasia, dekkarit ja scifi”, Merita Ronkainen sanoo.

Joulukuun lainatuimmat nuortenkirjat Tampereen kirjastoissa