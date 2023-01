Tamperelainen Laura Finska halusi aina kirjailijaksi ja pisti kaiken yhden kortin varaan: Nyt esikoisromaani on julkaistu – Näin se onnistui

Tamperelainen Laura Finska ei ole koskaan pyrkinyt mihinkään muuhun kuin kirjailijaksi. Ammatti on hänelle kutsumus, mutta sen harjoittaminen kovaa istumatyötä. Kirjoittamiseen keskittyminen on tarkoittanut taloudellista niukkuutta, mutta esikoiskirjan myötä apurahoja uskaltaa alkaa toivoa.

Aamulehti

Kun muut hakeutuivat korkeakouluihin tai palkkatyöhön, parikymppinen Laura Finska jäi kotiin lukemaan ja kirjoittamaan. Finska oli jo pikkulapsena tiennyt haluavansa vain ja ainoastaan kirjailijaksi, ja kun tuli aika ryhtyä tosissaan toteuttamaan tahtoa, hän ei pettänyt itseään.

Finskan, nyt 26, esikoiskirja ilmestyi muutama viikko sitten. Muut esille tulevat asiat -nimisen romaanin julkaisi WSOY, suomalaisen kirjakentän jättiläinen. Suomessa on tuhansia kirjoittamisen harrastajia, joille vastaava kustannussopimus olisi toiveiden täyttymys.

Sitä se on Finskallekin. ”Aika pöllämystynyt olo. Edes tekijänkappaleista ei vielä tajunnut, että kirja on nyt muutakin kuin tiedosto läppärilläni. Nyt vähitellen tajuaa.”

Kuka? Laura Finska Syntynyt vuonna 1996. Paljasjalkainen tamperelainen. Asuu Ikurissa. Opiskellut kirjoittamista muun muassa Viita-akatemiassa, Nuoren Voiman Ikaros-kirjoittajaryhmässä ja avoimessa yliopistossa. Kirjailija, jonka työtä arvostaa: Miki Liukkonen

Kirjoittamista niukkuuden vallitessa

Finskan ”täydellinen omistautuminen kirjailijaksi tulemiselle” ei ole mikään tarina, joka olisi keksitty siinä vaiheessa, kun kirja on viittä vaille valmis ja tekijää pitää alkaa brändätä. Hän esiintyi jo vuonna 2019 Ylen Intohimon hinta -podcastissa, jossa kertoi avoimesti esikoisromaaninsa kirjoittamisesta, vakaasta uskostaan sen läpimenoon ja kirjoittamiselle omistautumisen aiheuttamasta taloudellisesta niukkuudesta. Finska oli bongattu podcastiin hänen menestyttyään kirjoituskilpailussa.

Niihin Finska on osallistunut usein, eikä vähiten jaossa olevien pienten palkintosummien takia. Finska on koko aikuisikänsä haalinut elantonsa pienistä puroista, joista ammentaminen häiritsee kirjoittamista mahdollisimman vähän. Hän kertoo työskennelleensä muun muassa siivoojana, mallina ja tv-sarjojen avustajana. ”Lisäksi äitini on tukenut kirjoittamista myös taloudellisesti.”

Suomalaista kirjallisuutta kirjoitetaan apurahoin. Niitä Finska ei hakemuksistaan huolimatta ole vielä saanut, mutta uskoo ja toivoo esikoiskirjan antaman uskottavuuden muuttavan asian. Finska viittaa kirjailija Meri Valkamaan todetessaan, että esikoisia varten apurahat ovat tiukassa. Valkama kertoi vuonna 2021 Helsingin Sanomien haastattelussa myyneensä apurahan puutteessa kotinsa saadakseen valtavaksi menestykseksi nousseen Sinun, Margot -romaaninsa kirjoitettua.

Istumatyötä

Tie kustannussopimukseen kulki Turun kautta. Takana oli jo monta vuotta tavoitteellista kirjoittamista, kun Finska osallistui Turun yliopiston luovan kirjoittamisen avoimelle mestarikurssille, jossa pienryhmän vetäjänä toiminut WSOY:n kustannustoimittaja Samuli Knuuti kiinnostui hänen käsikirjoituksestaan. Kontakti oli syntynyt, ja pari vuotta myöhemmin myös sopimus.

”On helpottavaa, että minulle kävi noin, enkä joutunut lähettelemään käsikirjoitusta kustantamoihin ja kokemaan sitä hyväksymisen tai hylkäämisen odottelua.”

Finskan vastaus kysymykseen, miksi hän haluaa olla kirjailija, on kutsumusvetoinen – ”alan yksinkertaisesti voida huonosti, jos yritän olla kirjoittamatta” – mutta kirjailijuutta itsessään hän ei mystifioi. ”Se tarkoittaa minulle kovaa työtä. Kirjoittamista, istumista ja taukojumppaa.”

Finska kertoo aloittavansa työpäivänsä puoliltapäivin ja kirjoittavansa pitkälle iltaan. Työ on hänestä raadollista silloin, kun konkreettinen työnjälki jää mitättömäksi käytettyyn aikaan nähden. Niin käy usein, ja sen kanssa on pärjättävä.

Kirjan julkaisemisesta tai kirjailijan urasta haaveileville Finskalla on yksinkertaisia ohjenuoria. ”Älä luovuta, älä odota asioiden tulevan eteen itsestään, älä keksi tekosyitä olla kirjoittamatta. Tee paljon töitä.”