Joonatan Tolan omakohtainen romaani on hirveän surullinen ja hirveän hauska – Nämä kolme kohtaa voisivat olla Leevi and the Leavingsin lauluista

Kirja-arvio: Joonatan Tolan toinen romaani kertoo äidin sairaudesta ja kuolemasta. ”Hullujen ihanien lintujen äärellä tulee helposti epämukava olo, vähän samanlainen kuin 15,5-vuotiaana lukion ruokalassa, kun ilmassa leijui loukkaava vitsi ja piti päättää, kuuluuko tälle enää näillä kilometreillä nauraa”, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Ilari Leppäniemi. Aamulehti arvioi vuoden 2023 aikana kiinnostavimmat teokset.

Aamulehti

Joonatan Tola jatkaa ”rikkonaisen elämäntarinansa tarkastelua kaunokirjallisuuden keinon ja mielikuvitustaan hyödyntäen” tammikuun puolivälissä ilmestyneessä romaanissaan Hullut ihanat linnut (Otava).

Vuoden 2021 esikoisteos Punainen planeetta sai kiittävän vastaanoton ja Kalevi Jäntin palkinnon. Sen pääosassa oli Tolan isä, joka teki itsemurhan pojan ollessa kuuden. Uusi kirja kertoo äidistä, joka kuoli pitkäaikaiseen sairauteen viisi vuotta myöhemmin. Se kuvaa Tolan ja sisarustensa vähittäistä matkaa kohti täysorpoutta. Äiti kaikkoaa koko ajan kauemmas, kunnes kuolee oikeasti.

Surullinen ja hauska

Tolan teos on autofiktiota ja mustaa huumoria, joista molemmat houkuttelevat oman tarinansa vetävyyteen ja huumorinsa mustuuteen uskovia kirjallisia kokeilijoita puoleensa kuin magneetit. On sanomattakin selvää, ettei Tola ole kokeilija vaan tyylilajin kärkitekijöitä Suomessa.

”Itkisinkö vai nauraisinko” on mustaa huumoria arvioivan tekstin pahin klisee – anteeksi – mutta Tolan kohdalla kysymyksenasettelu on ihan relevantti. Aloin parinkymmenen sivun jälkeen poimia kirjasta talteen kohtia, jotka olivat samaan aikaan hirveän surullisia ja hirveän hauskoja – kriteeri oli, että toimisiko tämä Leevi and the Leavingsin kappaleessa – ja listaan tässä nyt kolme parasta.

Kuolleen taiteilijaisän työhuoneessa on kassakaappi, joka pitää saada auki, koska se sisältää tärkeitä lappusia. ”Äiti kokeili ensin syntymäpäiväänsä, sitten heidän hääpäiväänsä ja lopulta maalarin itsemurhapäivää. Ja kappas, ovi aukesi.” Kertojan alakouluikäinen sisko muistuttaa äitiään aikuisten vaipoista. ”Voisitko sinä nyt vain alkaa käyttää noita? tilintarkastajasisko sanoi äidille puhelun jälkeen, kello oli jo melkein kaksitoista yöllä, jatkuva yöheräily alkoi käydä pikkulasten voimille.” Äidin uusi miesystävä on väkivaltainen ja ajaa äidin ja lapset pakoon vessaan. Mies uhkaa hakea Mersusta bensakanisterin. ”Lopulta kuulosti kuin koira olisi raapinut ovea, kunnes käytävän täytti aavemainen hiljaisuus. Ehkä Markku yksinkertaisesti väsyi, niin kuin toimistotöistä lomautettu kotona lorviva korona-ajan puuseppä parin puutapin naputtamisen jälkeen istahtaa jakkaralle, hiestä märkänä sukii tukkaansa todeten että eiköhän tässä ole päivän työt tehty.”

Tiettyä epämukavuutta

Hullujen ihanien lintujen äärellä tulee helposti epämukava olo, vähän samanlainen kuin 15,5-vuotiaana lukion ruokalassa, kun ilmassa leijui loukkaava vitsi ja piti päättää, kuuluuko tälle enää näillä kilometreillä nauraa.

Tolan romaanin kohdalla epämukavuuden syytä on vaikeampi tavoittaa – sairaudelle ja kuolemalle nauraminen on väkevä elämisen muoto, eikä puhettakaan, etteikö sitä kuuluisi harjoittaa – mutta kenties se löytyy keskivertolukijan oman elämän helppoudesta. Kertojan rinnalla nauraminen on vähän kuin tukikonserttiin soittaminen, että yhdellä hetkellä sitä tuntee syvää viisautta ja humaaniutta, mutta toisella tajuaa vain hengailevansa tässä liepeillä liioittelemassa ymmärrystään asioista, joita toivon mukaan onnistuu välttelemään kuolemaan asti.

Tämä epämukavuus ei ole pahasta eikä sen tunnistamisen jälkeen kannata lopettaa lukuharrastusta tai hyväntekeväisyyttä.

Tolan teos ei kikkaile kielellä tai rakenteilla, vaan kertoo tärkeän tarinansa suorasukaisesti ja -puheisesti, ja on lapsuudesta ja vanhemmuudesta kiinnostuneille ehdottoman suositeltava, niin sanottu takuuvarma onnistuminen.