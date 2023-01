Samaan aikaan kun muistelmien myynti on huipussaan, prinssi Harryn ja hänen vaimonsa Meghan Marklen suosio Britanniassa on painunut pohjalukemiin.

Prinssi Harryn muistelmateosta Spare on ensimmäisen päivän aikana myyty Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa noin 1,4 miljoonaa kappaletta, mikä on teoksen kustantajan Penguin Random Housen uusi ennätys, kustantaja kertoi torstaina.

Aikaisempi ennätys kuului Yhdysvaltain ex-presidentti Barack Obamalle, jonka kirjaa A Promised Land myytiin ensimmäisen päivän aikana 887 000 kappaletta Yhdysvalloissa.

Teoksen ranskankielisen version ensimmäinen painos oli suuruudeltaan 210 000 kappaletta, mutta toinen, 130 000 kappaleen painos on jo tehty, kertoo teoksen ranskalainen kustantaja Fayard.

Samaan aikaan kun muistelmat myynti on huipussaan, Harryn ja hänen vaimonsa Meghan Marklen suosio Britanniassa on painunut pohjalukemiin. The Times -lehden julkaiseman You Gov -mielipidemittauslaitoksen kyselyn mukaan vain 24 prosentilla briteistä oli positiivinen kuva parista. Yli 65-vuotiaiden keskuudessa Harry ja Meghan olivat jopa epäsuositumpia kuin seksuaalirikosepäilyjen tahraama prinssi Andrew.

Britannian hovi ei ole kommentoinut kirjaa.

Spare ilmestyy suomeksi nimellä Varamies torstaina 19. tammikuuta. Sen julkaisee Otava.