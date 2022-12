Tamperelaisen Marja Kyllösen ja nokialaisen Tiina Lehikoisen romaanit nousivat Runeberg-palkintoehdokkaiksi

Kymmenen ehdokaskirjan joukosta valittu voittaja julkistetaan Runebergin päivänä helmikuussa 2023. Perinteinen kirjallisuuspalkinto on arvoltaan 20 000 euroa.

Vuodesta 1986 jaettu Runeberg-palkinto on avoin kaikille suomalaisille kaunokirjallisille teoksille. Tamperelaisen Marja Kyllösen romaani Vainajaiset oli tänä vuonna ehdolla myös Finlandia-palkinnolle.

Aamulehti

Vuoden 2023 kirjallisuuden Runeberg-palkintoehdokkaat julkistettiin Runebergin kodissa Porvoossa torstaina.

Kymmenen ehdokasteoksen joukossa on mukana Nokian Siurossa asuvan Pirkkalaiskirjailijoiden puheenjohtajan Tiina Lehikoisen esikoisromaani Punelma ja Tampereen Pispalassa asuvan kirjailijan Marja Kyllösen romaani Vainajaiset.

Punelma on runoilijana paremmin tunnetun Tiina Lehikoisen esikoisromaani.

Raadin perustelujen mukaan Kyllösen Vainajaisten tarina kulkee eteenpäin vahvalla tunteella ja ilmaisuvoimaisilla lauseilla. Teoksessa yhdistyvät kiinnostavalla tavalla kirjalliset perinteet sekä rakenteelliset ja kerronnalliset kokeilut. Sanavalinnoissa on kiinnostavaa yksityiskohtaisuutta.

Tiina Lehikoisen esikoisromaani Punelma, esseihtivä romaani, feministinen ruumiinavaus yhteiskuntamme materiaalisista ja kielellisistä kytköksistä lähestyy raadin mukaan puolestaan lukijaa intertekstuaalisista lähtökohdista ja herättää kysymyksen, kenen tarinassa kukakin on sivuhahmo?

Myös Hävitys ehdolla

Kaikki Runeberg-ehdokkaat ovat: Johan Bargumin Äldre män (Förlaget, Outi Mennan Teokselle suomentamana Ikämiehiä), Joel Haahtelan Jaakobin portaat (Otava), Johanna Holmströmin Handbok i klardrömmar (Förlaget, Maija Kauhasen Otavalle suomentamana Selkounien käsikirja), Silja Järventaustan Iltapäivä isolla kirjaimella (Teos), Marja Kyllösen Vainajaiset (Teos), Tiina Lehikoisen Punelma (Like), Päivi Liskin Erään kanan tarina (S&S), Miira Luhtavaaran Pinnallisuus (Teos), Ulrika Nielsenin Tingen (Schildts & Söderströms) ja Iida Rauman Hävitys (Siltala).

Ehdokkaat valitsi kirjallisuudenalan ammattilaisraati, johon kuuluivat kirjailija, taiteilijaprofessori Helena Sinervo, kriitikko Teemu Korpijärvi ja pohjoismaisen kirjallisuuden väitöskirjatutkija Kaneli Kabrell. Raati valitsi palkintoehdokkaat noin 240 teoksen joukosta.

Runeberg-palkinnon voittaja julkistetaan Runebergin päivänä 5. helmikuuta 2023. Voittajan ehdokkaiden joukosta valitsee kolmihenkinen palkintoraati, johon kuuluvat tänä vuonna kirjailija Johanna Hulkko, kriitikko Vesa Rantama ja kirjallisuustoimittaja Camilla Lindberg.

Runeberg-palkinto on avoin kaikille samana vuonna julkaistuille suomalaisille kaunokirjallisille teoksille. Palkinto on perustettu vuonna 1986. Nykyisin palkintosumma on 20 000 euroa, ja sen maksavat sanomalehti Uusimaa ja Porvoon kaupunki.