Tampereen Kirjafestarien toinen päivä lähti käyntiin sunnuntaina 4. joulukuuta rauhallisissa merkeissä, mutta jännitystä aamuun toi Jari Aarnion kertomukset hänen vankeusajaltaan.

Aamulehti

Kirjafestareiden toinen aamu lähtee käyntiin huomattavasti rauhallisempana kuin edellinen. Tampere-talon aulassa on väljää, ja Jari Aarnion esiintymistä odottelee noin parikymmentä ihmistä. Aarnio on entinen Helsingin huumepoliisin päällikkö, joka sai tuomion useista rikoksista. Hän on tullut keskustelemaan teoksestaan Vankilapäiväkirja, ja Aarniota haastattelee Seiskan entinen päätoimittaja Sami Hernesaho.

”Sinun vankilakokemuksesi ei ole mikään yleinen vankilakokemus. Miksi haluat tuoda sen esiin?”, Hernesaho kysyy.

Aarnio lähtee muistelemaan, miten useat hänen tuntemansa toimittajat kehottivat pitämään vankilassa päiväkirjaa, koska ihmiset olisivat varmasti kiinnostuneita, mitä Aarniolle vankilassa tapahtuu ja millainen kokemus se tulee olemaan. Teoksen nimestäkin voi jo päätellä, että se perustuu kokonaan Aarnion päiväkirjamerkintöihin.

Hernesahon (lavalla vasemmalla) ja Aarnion keskustelua oli tullut kuuntelemaan muutamia kymmeniä ihmisiä sunnuntaiaamuna.

Keskustelu etenee pian siihen, miten karu kokemus vankila-aika oli Aarniolle. Hän kertoo viettäneensä reilut kaksi vuotta eristyksissä, mikä tarkoitti 23 tuntia päivässä yksinoloa sellissä ja yhden tunnin lakisääteistä ulkoilua. Kontaktia muihin kuin vartijoihin, asianajajiin tai poliisiin ei ollut.

”Kukaan ulkopuolella ei voi käsittää, millainen vankilakokemus on ennen kuin on itse ollut siellä. Kaikki raadollisuus paljastuu sisällä. Sörnäisten vankila on kuin olisi siirtynyt ajassa 200 vuotta taaksepäin”, Aarnio kertoo ja painottaa, että edes hän ei tiennyt tästä, vaikka työskenteli poliisina.

Jari Aarnio myös harmittelee, miten hänellä ei ollut mahdollisuutta tehdä mitään hyödyllistä kuten opiskella. Halua tähän olisi kyllä ollut, koska entinen ammatti meni alta.

Väkimäärä lisääntyy keskustelun edetessä, ja tuolipaikat ovat nyt lähes täynnä.

Jari Aarnio painotti Kirjafestarien paneelikeskustelussa sitä, miten raaka paikka vankila voi vielä nyky-Suomessakin olla. Aarnio kertoo Aamulehdelle, että hänen teoksensa merkitys perustuu siihen, että on tärkeää tuoda esille, millaista laitosvaltaa vankiloissa käytetään ja miten mitätön vangin oma asema on.

Väkivallasta vapauteen

Aarnio eli vankeusaikanaan elinkautisvankien osastolla. Hän kertoo, että murhaajien joukossa mitään yhteisiä puheenaiheita ei ollut, mutta toisaalta kyseinen osasto ei ollut hänelle vaarallinen toisin kuin jotkut muut osastot vankilassa.

Aarnio jatkaa kertomalla tarinaa siitä, miten kerran jumppatunnilla toinen vanki löi häntä kylkeen aivan yllättäen. Tämä oli kuitenkin vielä pientä verrattuna siihen, millaiseen vaaraan hän joutui kävellessään kerran vankilakäytävää pitkin.

”Se oli kuin amerikkalaisesta elokuvasta. Pelkkä hyvä sattuma pelasti minut siitä tilanteesta”, Aarnio sanoo.

Hernesaho kysyy keskustelun lopuksi, kaipaako Aarnio mitään vankeusajaltaan. Aarnio vastaa yksiselitteisesti, että ei mitään.

”Ihmisen vapaus on niin iso asia. Välttäkää sellaista toimintaa, mistä olisi mahdollisuus joutua vankilaan”, Aarnio kehottaa loppukaneettina. Keskustelu päättyy molempien kiitoksiin ja yleisön aplodeihin.

Aarnio kertoo Aamulehdelle, että kirjamessujen kaltaisissa tapahtumissa kirjan ostaminen ei ole kuin maidon ostamista kaupasta. ”Ihmiset pysähtyvät aina kertomaan tarinan. Kun he ostavat kirjan, he haluavat jutella ja sitten vedetään nimmarit sekä otetaan yhteiskuvat”, Aarnio sanoo mielissään. Hän kertoo myös, että elämä vapautumisen jälkeen on ollut erittäin hyvää. ”Kaikki asiat ovat kondiksessa. Minulla on kaverit, asunto sekä perhe ja pääsin nopeasti vapauden arjen rytmiin.”

Muutama kuuntelija jää vielä jutustelemaan Aarnion kanssa keskustelun jälkeen. Jari Aarnio kertoo Aamulehdelle, että hän on saanut Helsingin kirjamessuilla ja nyt Tampereen Kirjafestareilla pelkästään positiivista palautetta.

”Se on osaltaan hämmentävää. Neljän päivän aikana Helsingin kirjamessuilla en saanut yhtäkään negatiivista kommenttia”, Aarnio kertoo.