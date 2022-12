Merja Mäen Ennen lintuja voitti Aamulehden Tulenkantaja-palkinnon: ”Syvästi koskettavasta evakkotarinasta tuli kipeän ajankohtainen”

Mikä? Tulenkantaja-voittaja

Ennen lintuja (Gummerus, 2022) voitti lauantaina Aamulehden Tulenkantaja-palkinnon. Kymmenettä kertaa jaetun vientipalkinnon voittaja julkistettiin Tampereen Kirjafestareilla Tampere-talossa lauantaina 3.12.2022

Merja Mäki on vuonna 1983 Seinäjoella syntynyt ja Kauhavalla asuva kirjailija. Toiselta ammatiltaan hän on äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja. Ennen lintuja on Mäen esikoisromaani.

Tulenkantaja-palkintoon kuuluu 5 000 euron rahapalkinto ja Kirjallisuuden vientikeskus FILIn tarjoama vientivalmennusohjelma. Palkinnon tarkoituksena on edistää suomalaisen kirjallisuuden vientiä.