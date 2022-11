Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandian voittajateoksessa Vega-tyttö kaipaa tulla rakastetuksi sellaisena kuin on

Sofia Chanfreau sai hyvän tarinan mallin isoisältään.

Pettämätön tuntomerkki: kirahvin muotoinen luomi. Se varmistaa, että sirkuksesta löytynyt Fenix todella on Vegan kadoksissa ollut äiti. Onhan Vegalla ja isoisä Hektorillakin käsivarressaan luomi, joka näyttää vähän suttuisesti piirretyltä korvattomalta kirahvilta!

9 vuoden ja 7 kuukauden ikäinen Vega on pääosissa lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon saaneessa Sofia Chanfreaun saturomaanissa Giraffens hjärta är ovanligt stort (Schildts&Söderströms).

Suomeksi kirja on ilmestynyt nimellä Kirahvin sydän on tavattoman suuri. Kirjan on suomentanut Outi Menna.

Chanfreau pokkaa palkinnon esikoisteoksellaan. Hänelle oli itsestään selvää kirjoittaa nimenomaan lapsille – toki niin, että teoksen maailma maittaa itsellekin.

”Olen aina pitänyt saduista, fantasioista ja mytologioista.”

Palkinnon saajan valitsi näyttelijä, juontaja ja luokanopettaja Ernest Lawson.

Tavalliselta näyttävä muuttuu ihmeelliseksi

Kirja on omistettu Chanfreaun ukille Pietarsaaresta. Edesmennyt äidinisä oli väsymätön tarinankertoja, jolle tärkeämpää oli hyvä tarina kuin se, mikä on oikeasti totta ja todellisuutta. Hektor muistuttaakin kovasti ukkia. Hektor nauraa lähes koko ajan, kultaiset poskihampaat kiiltäen, ja häneltä saattaa kysyä mitä vain. Vaikka vastaus on joskus hieman epäselvä, sellaisen saa aina, ja yleensä korkojen kera.

Vega taas kaipaa tulla rakastetuksi sellaisena kuin on, sillä hänen rikas mielikuvitusmaailmansa on isälle välillä vähän liikaa. Tytössä on myös hiukan kirjailijaa itseään, ainakin siinä, miten vahvasti tämä tuntee.

Mitä Chanfreau kirjallaan tavoitteli, haluaako hän esimerkiksi opettaa vai viihdyttää?

”Vaikea sanoa. Mutta näistä kahdesta ennemmin viihdyttää. Ei minulla ole mitään suurta opetusta tai sanomaa elämästä.”

Chanfreau halusi tutkia fantasiaa ja todellisuutta. Ja sitä, millainen maailma olisi Vegan kaltaisen silmin katsottuna.

”Kaikki, mikä näytti muiden silmissä tavalliselta, muuttui Vegan silmissä ihmeelliseksi ja satumaiseksi. Matematiikantehtävät alkoivat tanssia, luokkahuoneesta tuli linna, lautaset kasvattivat itselleen jalat ja juoksivat kaksi maratonia sillä aikaa kun Vega istui pöydässä ja sorkki ruokaansa”, kirjassa kuvataan.

Musiikintuottaja on nyt myös kirjailija

Hyvä bonus on, jos kirja innostaa lapsia lukemaan. Siihen houkuttaa yksityiskohtia ja mitä ihmeellisimpiä eläimiä pursuava kuvitus.

Kuvituksen on tehnyt oma sisko, Amanda Chanfreau. Siskosten ajatukset osuivat hyvin yksiin.

”Joskus minä toivoin, että hän piirtäisi jonkun tietyn eläimen kuvan. Ja joskus Amanda tarkisti, näyttikö Vega oikealta, onko hänellä tämänpituiset hiukset.”

Sofia Chanfreau, 36, on syntynyt Helsingissä, mutta kasvanut Ahvenanmaalla. Hän asuu nyt Ruotsissa. Hän on musiikintuottaja, valoteknikko ja nyt myös kirjailija.