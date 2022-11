Jokaisen koulussa työskentelevän aikuisen kannattaa lukea kaunokirjallisuuden tuore Finlandia-voittaja ja sietää sen mahdollisesti aiheuttama ärtymys

Piispa Mari Leppänen valitsi Iida Rauman Hävitys-romaanin kaunokirjallisuuden Finlandia-voittajaksi. Järisyttävän hyvä pahan mielen romaani vaatii yhteiskunnallisesti ajateltuna tärkeimmältä kohderyhmältään eli opettajilta vankkaa kritiikinsietokykyä, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Ilari Leppäniemi.

Vuoden 2022 kaunokirjallisuuden Finlandia-kisan toiseksi suurin voittaja on kirjailija Iida Rauma ja suurin suomalainen koulu, ehkä.

Finlandia-voittoa suurempaa näkyvyyslisää ei kirjoille Suomessa löydy. Näkyvyys tarkoittaa lisää lukijoita. Ja koska Rauman kirjoittama Hävitys (Siltala) on etenkin koulun valtasuhteiden käsittelyn osalta Tärkeä Romaani, on koulun kannalta sitä parempi, mitä useampi sen ajatuksiin perehtyy.

Jo tammikuussa kiitettävän suuren mediahuomion siivittämänä julkaistu Hävitys on järisyttävän hyvä pahan mielen romaani, joka vaatii yhteiskunnallisesti ajateltuna tärkeimmältä kohderyhmältään eli opettajilta lähes 400 tiiviisti kirjoitetun sivun lukemiseen vaadittavan ajan lisäksi vankkaa kritiikinsietokykyä.

Ääni erilaisille

Vuonna 1984 syntyneen Rauman romaani keskittyy suurilta osin 1990-luvun peruskouluun ja kertoo tarinan kahdesta tytöstä, joiden elämästä luokan suosittujen, ”tavallisten” oppilaiden kanssa liittoutunut opettaja tekee helvettiä.

Tällaisia perusasetelmia on kirjallisuus pullollaan, mutta Rauma tekee työnsä paremmin kuin kukaan lukemani kirjailija. Hänen opettajakuvauksensa väistää kaikki juonenkuljetuksen kannalta näppärät, severuskalkarosmaiset ilkeä opettaja -kliseet. Rauman kuvaama kauhea opettaja on sataprosenttisen uskottava, miltei kaikkien tunnistama hahmo, joka toisenlaisen kertojaäänen kuvaamana olisi luottamusta herättävä, jopa muumimammamaisen lempeä ja kaikkensa antava kansankynttilä.

Yhden pyhimys on toisen painajainen. Hävitys antaa äänen näille toisille, ja auttaa tunnistamaan heidän sisäisiä maailmojaan hälisevien oppilasryhmien keskeltä.

Olen itse koulutukseltani luokanopettaja, joskaan en esiinny alan asiantuntijana, sillä opiskeluvuosien ohessa kerrytetty työkokemukseni kalpenee alalle omistautuneille ammattilaisille. Sen voin kokemuksiini peilaten kuitenkin sanoa, etten Hävityksen luettuani enää koskaan astuisi luokkahuoneeseen samana vallankäyttäjänä kuin ennen.

Tämän toteamuksen päälle valan vilpittömän lukusuositukseni perustan. En tietenkään väitä, etteikö Hävityksen herättämää ymmärrystä voisi tavoittaa muillakin tavoin.

Helmi keskellä koulukohinaa

Laji, johon Rauma on tarttunut, on vaikea. Peruskoulu ja opettajan työ vetävät puoleensa puolivillaista kritiikkiä kuin magneetit. Koulu on aihe, joka herättää kaikissa jonkinlaisen kokemuksen asiantuntijuudesta. Olemmehan kaikki siellä käyneet.

Koulutetut ammattilaiset kuitenkin tietävät, että kun mielipidekirjoittaja toteaa, että koulua pitäisi uudistaa tavalla x, on todennäköistä, että uudistus tehtiin jo 20 vuotta sitten.

Kulttuurialaa seuraavat tietävät, että monet taideteokset ja taiteilijahaastattelut ovat täynnä minäkeskeistä tilitystä opettajista, jotka tukahduttivat luovuuteni tavalla y.

Kritiikin kritiikkiä ei pidä ymmärtää väärin: koulu on mitä suurimmissa määrin yhteinen asia, ja sen kehittämisestä ja ongelmista puhuminen kuuluvat kaikille. Ulkoa katsottuna opettajat näyttäytyvät kuitenkin ammattikuntana, joka suhtautuu muualta tulevaan arvosteluun paikoin jopa pisteliäästi, mikä on ymmärrettävää, kun puheen taso on niin kovin vaihtelevaa kuin edellä kuvattu. Siksi on tärkeää, että Hävityksen kaltainen nappiosuma – jonka kasvatustieteeseen perehtyneetkin voivat todeta perin relevantiksi – saa opetusalan sisälläkin ansaitsemansa huomion ja arvostuksen, joka nostaa sen tasaisena virtana soljuvan ”koulu sitä koulu tätä” -keskustelun yläpuolelle.

Epäreilu ja kohtuuton

Mutta kyllä romaani ärsyttääkin, ei siinä!

Hävitys on paikoin täysin epäreilu ja kohtuuton teos, ja hyvä niin, koska kyseessä on intensiteetistä voimansa saava romaani eikä kaikki näkökulmat huomioon ottava sivistynyt puntarointi.

Siteeraan pitkästi, miten kirja kuvaa aikuiseksi ehtineen päähenkilönsä suhdetta opettajaopiskelijoihin:

”Koko opiskeluaikansa hän oli käynyt samassa ruokalassa ja kurssikirjastossa tulevien opettajien kanssa, oli salakuunnellut niiden keskusteluja, tarkkaillut niiden eleitä, argumentoinut mielessään pedagogisista periaatteista silloin harvoin, kun ne sattuivat sellaisista puhumaan. Läpikotaisin kuuliaisia, läpikotaisin heteroseksuaaleja, lähes poikkeuksetta vailla oppimis- tai keskittymisvaikeuksia tai muitakaan ominaisuuksia, jotka niin monesti tekevät koulunkäynnistä tuskaa, juuri sellaisia keskiluokkaisia ja keskinkertaisia olentoja, jotka kuvittelevat keskiluokkaisuuden ja keskinkertaisuuden olevan hyveitä sinänsä – –. Aina valmiita vahtaamaan toisiaan ja sanktioimaan niitä, jotka luokittelivat poikkeaviksi. – – Kuin sosiaalidemokraattinuorten vuosikokous ilman yhtään punaista paitaa.” (Hävitys, s. 63–64)

Valtio-opin opiskelijat ne vasta tylsiä ovatkin! tekee kelpo kasvatustieteilijänä tietenkin mieli huutaa, mutta huudon jälkeen kannattaa niellä oma ärtymys ja jatkaa Rauman lukemista, sillä hänen kynänsä on terävä ja perimmäinen sanomansa hyvin viisas.