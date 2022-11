Tämä kirja on vuodesta toiseen Suomen suosituimpia tietokirjoja, jota opiskelijat joutuvat jonottamaan

Kirjastojen lainatuin kotimainen tietoteos Tutki ja kirjoita syntyi kasvatustieteen emeritaprofessori Sirkka Hirsjärven oivalluksesta: opiskelijat tarvitsevat helppolukuisen oppaan. ”Ongelma tuli siitä, että teos oli aina niin varattu kirjastossa.”

Kun vuoden lainatuimpien kirjojen lista viime viikolla julkaistiin, hieraisi Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen emeritaprofessori Sirkka Hirsjärvi (s. 1940) jälleen kerran silmiään. Siellä se taas keikkui listojen kärjessä – teos Tutki ja kirjoita, jonka Hirsjärvi kirjoitti vuonna 1997 yhdessä Pirkko Remeksen ja Paula Sajavaaran kanssa.

Kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö Sanaston julkaisemien tilastojen mukaan Tutki ja kirjoita oli paitsi kirjastojen lainatuin kotimainen tietokirja myös lainatuin teos korkeakoulukirjastoissa vuonna 2021.

”Olen yllättynyt, koska se on ollut niin lainattu kirja niin monta vuotta. Kyllä olen ihmetellyt. Sanoin eräälle ystävällenikin, että pitäisikö oikein kuohuviinilasillinen ottaa, kun tämmöinen uutinen tuli”, Hirsjärvi kertoo puhelimitse.

Lue lisää: Tampereen Kirjafestareilla on yli 200 ohjelmanumeroa – Nämä viisi vinkkiä auttavat päättämään, mihin kannattaa mennä

Sirkka Hirsjärvi.

”Yksinkertainen kirja”

Tutki ja kirjoita -teos on vakiintunut suomalaisopiskelijoiden kestosuosikiksi. Mikä suosion syy mahtaa olla?

”Se on niin yksinkertainen kirja”, Hirsjärvi sanoo ja nauraa. ”Minä sen ideoin aikoinaan.”

Hirsjärvi kertoo, että hän sai vastaanotoillaan aina neuvoa opiskelijoita, mitä graduun tai väitöskirjaan sai laittaa tai miten tiettyjä asioita ei voinut laittaa. Kuten esimerkiksi: ”Laita taulukon nimi aina tähän yläpuolelle.”

”Ne olivat hyvin yksinkertaisia ohjeita. Ajattelin, että eivätköhän opiskelijat osaisi lukeakin, jos nämä kaikki ohjeet olisi yksinkertaisesti kirjoitettu. Joten aloin kirjoittaa helppoja ohjeita. Kirjan suosio johtuu siitä, että se on niin konkreettisesti neuvova, että opiskelija ymmärtää heti, mistä on kyse”, Hirsjärvi sanoo.

Suositellaan yhä

Yksi suosion syy taitaa olla myös se, että oppilaitosten lehtorit ja professorit tapaavat yhä myös suositella teosta hyvänä perusteoksena opiskelijoille. Toisaalta kirjan sanotaan soveltuvan useimmille tieteen- ja koulutusaloille riippumatta siitä, mitä tutkintoa varten tutkimusta tehdään tai mihin tarkoitukseen erilaisia tutkielmia ja raportteja kirjoitetaan. Siitä on varmasti hyötyä myös tietokirjailijoille.

Tutki ja kirjoita on teos, joka on ensisijaisesti suunnattu yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille, jotka joutuvat laatimaan erilaisia opinnäytteitä ja muita tutkielmia. Se paitsi johdattelee tieteen maailmaan myös käsittelee tutkimusprosessia sekä tieteellistä kirjoittamista. Teos sisältää myös ohjeita suomen kielen käyttöön. Ne on kirjoittanut suomen kielen lehtori Paula Sajavaara.

Kirjalle oli siis selvästi kysyntää vuonna 1997. Sen jälkeen on Hirsjärven mukaan julkaistu monia samankaltaisia kirjoja.

”Olen aina ajatellut, että nyt tulee varmaan kirja, joka lyö tämän, mutta eipä vaan. Ne kirjat, joita on tullut, ovat selvästi olleet tämmöisiä oppaita gradun tekemiseen.”

Miten kirja otettiin aikoinaan vastaan? Millaista palautetta tuli?

”En muista mitään konkreettista, mutta opiskelijat kyllä olivat iloisia. Ongelma tuli siitä, että teos oli aina niin varattu kirjastossa, että sitä ei tahtonut saada”, Hirsjärvi kertoo.

”Kyllä palautetta on tullut. Kun sanon nimeni jossain, missä on opiskelijoita, aina ne heti tietävät: ’Ai Hirsjärvi!’”

Tutki ja kirjoita -teoksesta on otettu vuosien saatossa useita painoksia. Esimerkiksi vuonna 2009 otettiin kirjan 15. painos, jolloin teokseen tehtiin useita päivityksiä. Siihen lisättiin muun muassa uusi luku, joka sisälsi ohjeita siitä, miten tutkimuksen ja hankkeen tuloksista kirjoitetaan erilaisille lukijoille selvästi ja kiinnostavasti. Samaan lukuun lisättiin myös erityisohjeita verkkoon kirjoittavalle. Päivityksiä tehtiin myös esimerkiksi sähköistä tiedonhakua käsittelevään lukuun.

Pari vuotta aiemmin kirjaan oli päivitetty tutkimusetiikkaa ja lähdekritiikkiä koskevia lukuja.

Kaikkiaan kirjasta on otettu 22 painosta, kertoo kustantaja Kati Lampela Tammesta.

Uusintapainosta suunnitellaan

Alun perin Tutki ja kirjoita -teoksen kustansi Kirjayhtymä, mutta se sulautui Tammeen jo vuonna 1999.

”Tammessa oli tuolloin Oppimateriaaliyksikkö, joka julkaisi oppimateriaaleja niin peruskoulutuksen tarpeisiin kuin ylemmille opintoasteille. Nykyään Tammi julkaisee yleistä kirjallisuutta, ei oppimateriaaleja. Kuitenkin tietokirjaosaston julkaisuohjelmaan kuuluu muutamia yleisiä opiskelua tukevia teoksia.”, Lampela kertoo.

Lampelan mukaan Tutki ja kirjoita -teoksesta on suunnitteilla uusintapainos, jotta se olisi jälleen saatavilla kirjakaupoissa.

Voisi ajatella, että kestosuosikin asemaan noussut kirja olisi kerännyt huomattavasti lainauskorvauksia vuosien saatossa. Lainauskorvausta on kuitenkin maksettu vasta vuodesta 2007, ja korkeakoulukirjastojen lainoista korvausta on maksettu vielä myöhemmin, vuodesta 2017 lähtien, kerrotaan Sanaston viestinnästä. Vuoden 2021 kirjastolainoista saa lainauskorvausta 31 senttiä. Jos teoksella on useampia tekijöitä, jaetaan korvaus tekijöiden kesken.

Hirsjärvi on kirjoittanut uransa aikana useita tietoteoksia, kuten Tutkimus ja raportointi (1986), Suomalaisen koulutuksen tulevaisuudenkuvat (1988) ja Tutkimushaastattelu: teemahaastattelun teoria ja käytäntö (2000) yhdessä Helena Hurmeen kanssa.

Viimeisin teos Lempeästi mutta lujasti: suomalaisia sanontoja ja arkiuskomuksia kasvatuksesta julkaistiin vuonna 2004. Sen Hirsjärvi teki yhdessä Leena Laurisen kanssa.

Eläkkeelle Hirsjärvi jäi vuonna 2002. Sen jälkeen hän on nauttinut elämästä Ranskassa asuen.

”En ole kirjoittanut sen jälkeen, kun jäin eläkkeelle. Päätin, että en enää ryhdy kirjoittamaan. Aika paljon olen viettänyt aikaa Montpellierissa, siellä on asunto. Hieman toisenlaista elämää kuin kirjoittamista.”