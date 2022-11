Tamperelainen Emmi Itäranta on Suomen käännetyimpiä nykykirjailijoita, mutta maailmantähtenä hän ei itseään pidä – Nyt hän kertoo kolme suomalaista asiaa, joista hänelle puhutaan maailmalla

Aamulehden Tulenkantaja-kirjallisuuspalkinnon voittajan päättää tänä vuonna Emmi Itäranta. Tässä haastattelussa Tulenkantaja-tuomari kertoo, mikä oli tärkein kriteeri vientipalkinnon voittajan valinnassa, miksi kirjoittaa englanniksi ja mitä ajattelee esikoisromaaninsa pohjalta tehdystä elokuvasta.

Suomen johtava spekulatiivisen fiktion kirjoittaja Emmi Itäranta kirjoittaa tällä hetkellä neljättä romaaniaan. ”Syksy on ollut kiireinen ja sisältänyt paljon matkustelua ja valmistelua vaativia esiintymisiä. Siksi olen raivannut keväälle huomattavan paljon tilaa kirjoittamiselle.” Tämän vuoden Tulenkantaja-tuomari kuvattiin Aamulehden toimituksessa marraskuussa.

Vuoden 2022 Tulenkantaja-tuomari Emmi Itäranta tietää, miltä vientimenestys tuntuu ja mitä se vaatii.

Itäranta debytoi vuonna 2012 romaanilla Teemestarin kirja (Teos). Suomalaisen kirjallisuusviennin bruttotulot olivat tuona vuonna 1,9 miljoonaa euroa. Vuoteen 2021 mennessä Itäranta oli julkaissut kaksi romaania lisää, ja suomalaisen kirjallisuusviennin tulot kivunneet lähes 3,7 miljoonaan.

Itäranta on ollut myönteisen kehityksen kirkkaimpia tähtiä. Hänen teoksiaan on käännetty kymmenessä vuodessa 22 kielelle. Teemestarin kirja on kautta aikain 14. käännetyin suomalainen aikuisten kaunokirja. Viidentoista kärkeen mahtuvat kymmenen viime vuoden aikana julkaistusta teoksista myös Sofi Oksasen Kun kyyhkyset katosivat, Max Seeckin Uskollinen lukija ja Selja Ahavan Taivaalta tippuvat asiat.

Kirjaviennin kokonaisvaltaisen kehityksen takana on ”hirveän hyvä kirjallisuus ja vientimahdollisuuksien eteen tehty pitkäjänteinen työ”, Itäranta uskoo.

”Fili (Kirjallisuuden vientikeskus) on jo pitkään tarjonnut apurahoja suomesta muille kielille kääntäville kääntäjille. Näiden apurahojen olemassaolo mahdollistaa monille ulkomaisille kustantamoille suomesta kääntämisen. Se on toinen avainasia, hyvien kirjojen lisäksi.”

Kuka? Emmi Itäranta Tamperelainen kirjailija. Syntynyt vuonna 1976. Asui Canterburyssa Kaakkois-Englannissa 14 vuotta ennen kuin muutti takaisin synnyinkaupunkiinsa vuonna 2021. Opiskellut Tampereen ja Kentin yliopistoissa. Julkaissut kolme romaania: Teemestarin kirja (2012), Kudottujen kujien kaupunki (2015) ja Kuunpäivän kirjeet (2020). Kirjoittanut kaikki romaaninsa sekä suomeksi että englanniksi. Suomeksi ne on kustantanut Teos. Lukuisia palkintoja ja ehdokkuuksia: voittanut muun muassa Kalevi Jäntin palkinnon, Tähtivaeltaja-palkinnon, Nuori Aleksis -palkinnon ja Tampereen kaupungin kirjallisuuspalkinnon. Teemestarin kirjasta tehty elokuva Veden vartija ilmestyi syyskuussa. Sen ohjasi Saara Saarela. Aamulehden Tulenkantaja-palkinnon päätuomari vuonna 2022. Tulenkantaja-voittaja julkistetaan Tampereen Kirjafestareilla 3. joulukuuta.

Tuomarin vaikea rooli

Tulenkantaja-palkinto perustettiin Itärannan debyyttivuonna, ja jaettiin ensimmäistä kertaa maaliskuussa 2013. Itäranta kertoo seuranneensa ehdokasvalintoja joka vuosi mielenkiinnolla. ”Tulenkantaja on kiinnostava, painopisteeltään hieman muista poikkeava palkinto.”

Itärannan kohdalle ehdokkuuksia ei ole osunut. Viime vuonna palkinto meni saman kustantamon Matias Riikoselle, jonka voittoa Itäranta ja muut Tampereen Kirjafestareilla olleet teoslaiset juhlistivat yhteisellä lounaalla. Voittoteos Mataran käännösoikeudet on tähän mennessä myyty ranskan, unkarin, saksan ja tanskan kielille.

Tätä haastattelua tehtäessä Itäranta on jo valinnut vuoden 2022 voittajan. Palkintoraadin puheenjohtajan eli tuttavallisemmin diktaattorin rooli oli hänestä hieman epämukava.

”Diktaattori ei ole koskaan ollut toiveammattieni listalla. On vaikea asettua rooliin, jossa on valta päättää jonkin teoksen... ei nyt tulevaisuudesta, mutta jonkinlaisesta näkyvyydestä ja nosteesta.”

”Toisaalta huomasin, että jotakin olen kymmenvuotisen kirjailijauran aikana kirjoittamisesta ja lukemisesta oppinut. Aika nopeasti hahmotin, millä ehdokkailla on eniten kansainvälistä potentiaalia.”

Itärannan mielestä vientipotentiaali perustuu universaaliuteen. Se olikin hänen tuomarintyönsä tärkein kriteeri. ”En tarkoita, ettei kirjoissa pitäisi olla kansallista tai paikallista kulttuuria. Päinvastoin, niitäkin tarvitaan. Mutta vientikirjallisuus tarvitsee myös kokemuksia, jotka ovat niin keskeisesti ihmisyyden ytimessä, että ne tunnistetaan yli kaikkien kieli- ja kulttuurirajojen.”

Tulenkantaja-palkinto Voittajat ja valitsijat 2013: Voittaja Seita Vuorela teoksella Karikko (palkintoraadin puheenjohtaja Sofi Oksanen) 2014: Ville ja Aino Tietäväinen: Vain pahaa unta (Johanna Sinisalo) 2015: Anni Kytömäki: Kultarinta (Leena Lehtolainen) 2016: Iida Rauma: Seksistä ja matematiikasta (Tuomas Kyrö) 2017: Hanna Weselius: Alma! (Antti Tuomainen) 2018: Magdalena Hai: Kurnivamahainen kissa (Salla Simukka) 2019: Minna Rytisalo: Rouva C. (Timo Parvela) 2020: Marisha Rasi-Koskinen: REC (Kjell Westö) 2021: Matias Riikonen: Matara (Juhani Karila)

Suomi-kuva

Kirjojen menestys vaatii kirjailijankin jalkatyötä. Itäranta on kiertänyt maailmaa suomalaiseksi kirjailijaksi poikkeuksellisen paljon. Ensimmäinen syy on hänen kirjojensa levinneisyys, toinen se, että hänet tiedetään takuuvarmaksi englannin puhujaksi. Itäranta on asunut Britanniassa 14 vuotta ja kirjoittaa romaaninsa rinnakkain suomeksi ja englanniksi.

Itäranta ei näe itseään maailmantähtenä, vaikka suomalaisittain vientimenestys onkin. ”Kirjojani on käännetty paljon, mutta enimmäkseen aika pieniä painoksia. Jos kävelet Turkissa kirjakauppaan, et näe hyllyä täynnä teoksiani. Sitä kaliiberia en ole.”

Itärannan mukaan suomalaista kirjallisuutta tunnetaan maailmalla vähän. ”Vaikka kymmenen viime vuotta ovat olleet viennin kannalta hyvää aikaa, se aika on vielä lyhyt. Muumit tunnutaan edelleen tietävän parhaiten.” Tove Janssonin teoksia on kaikkinensa käännetty 48 kielelle.

”Useammin kuin kirjoihin ja kirjailijoihin, Suomi-mielikuvat liittyvät koulujärjestelmään ja kirjastolaitokseen, ja tätä kautta pohjoismaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan.”

Itärannan oma suhde esiintymiseen – tapahtui se sitten Suomessa tai maailmalla – on kaksijakoinen. Yhtäältä kaikki muu kuin kirjoittaminen on ”ulkokirjallista hälinää”, toisaalta hän nauttii lukijoiden kohtaamisesta ja tiedostaa, että esiintymismahdollisuudet ovat etuoikeus, jonka lukemattomat kirjailijat ottaisivat riemuiten vastaan.

”Esiintyminen on osa kirjailijan työtä.Ja kirjailijan työn minä olen valinnut ja sitä teen mieluummin kuin mitään muuta.”

Miksi englanniksi?

Kaksikielisyys on Emmi Itärannan kirjailijakuvan kiinnostavin ja käsitellyin ulottuvuus. Itäranta ei näe merkittävää yhteyttä englanniksi kirjoittamisen ja vientimenestyksensä välillä. Hänelle kahdella kielellä kirjoittaminen on ennen kaikkea taiteellinen ratkaisu.

Kirjailijan työväline on aina kieli. Miksei se siis voisi olla kaksi, kolme tai neljä kieltä?

”Vieraalla kielellä kirjoittaminen on kuin menisi leikkikentälle, jossa kaikki on uutta ja vierasta. Siksi siellä tulee kokeiltua rajoja eri tavalla kuin oman kielen sisällä. Moni ajattelee, että omalla äidinkielellä on helpoin laajentaa ilmaisun tapaa, mutta minä koen vähän paradoksaalisen tuntuisesti, että toinen kieli tarjoaa tähän parhaan työvälineen.”

Harvalla on mahdollisuus työvälinettä hyödyntää. Vahvalla lukioenglannilla ei kirjallisuutta tehdä. Itärannalle englannin kielen taidon saattaminen kirjoitustasolle on ollut valtavan työn takana.

”Olen lukenut romaaneja englanniksi 14-vuotiaasta. Ratkaisevin asia taidon kannalta oli vaihto-opiskeluvuosi Britanniassa vuosituhannen vaihteessa, ennen sinne muuttamista. Silloin kirjoitin englanniksi paljon esseitä ja tutkielmia. Se antoi vahvan pohjan.”

Emmi Itäranta on suunnitelmallinen ja rutiineja tarvitseva kirjoittaja. Hänen neljäs romaaninsa on alkuvaiheessa, mutta hän tietää jo, millaista loppua kohti kirjoittaa. ”Kirjoittamiseni on muuttunut hyvällä tavalla, saanut kokemuksen tuomaa varmuutta. Tunnen kirjoitusprosessini paremmin ja pystyn suunnittelemaan sen ajankäytön kannalta paremmin ja realistisemmin.”

Käännös on näkemys

Muiden vieraiden kielten kuin englannin osalta Itärannankin teokset kulkevat matkalle kääntäjien kautta.

Käännösbisneksessä kirjailijan täytyy hyväksyä, että oma teos muuttuu jonkun toisen näkemykseksi siitä, vaikka sopimuksiin kirjataankin uskollisuus alkutekstille. Itärannalla on kääntäjistä hyviä kokemuksia. Hänen luottamuksensa voitetaan usein silloin, kun kääntäjä ottaa yhteyttä ja kysyy tarkentavia kysymyksiä.

Lopputuloksia Itäranta ei tietenkään pysty arvioimaan. ”Rehellisesti sanottuna, joidenkin kohdalla olen miettinyt, katoaako sisällöstä jotakin. Esimerkiksi Teemestarin kirjan kiinannoksesta. Kirjan kuvitteellinen tulevaisuus on varsin dystooppinen ja sisältää paljon kiinalaista kulttuurivaikutusta. Mietin, miten niihin elementteihin on suhtauduttu.”

”Paljon mieluummin tulen kuitenkin toimeen tällaisen epävarmuuden kanssa, jos vaihtoehto olisi etteivät kirjani leviäisi monille kielialueille.”

Veden vartija

Samaa oman työn muiden tulkittavaksi antamista on siinä, että Teemestarin kirjasta ilmestyi syyskuussa elokuva. Nimen Veden vartija saanut Saara Saarelan ohjaus ei ole saanut ylistäviä arvioita, mutta esimerkiksi Helsingin Sanomat tituleerasi sitä silti ”parhaaksi tähän mennessä tehdyksi suomalaiseksi tieteiselokuvaksi”.

Itäranta piti etäisyyttä elokuvantekoon eikä osallistunut esimerkiksi käsikirjoittamiseen. Hän pitää elokuvaa muiden teoksena, kirjasta erillisenä. Valmiin teoksen näkeminen oli kuitenkin ”tunnepitoinen kokemus”.

”Täysin puolueellisesta lähtökohdastani pidän sitä varsin onnistuneena. Näen perustelut kaikille ratkaisuille, joita tekijät tekivät. Pidän ylipäänsä hienona asiana, että Suomessa on tehty uusi tieteiselokuva.”

”Kieltämättä tuntui vähän egoistiselta kokea se, että omasta kirjasta tehty leffa pyörii valkokankaalla ja itseä itkettää kauheasti. Oli se aika iso asia.”

Emmi Itäranta puhuu Tampereen Kirjafestareilla Teemestarin kirjasta ja sen matkasta elokuvaksi Aamulehti-salissa lauantaina 3. joulukuuta kello 17 alkaen. Tulenkantaja-palkinnon paneeli ja palkinnonjako Aamulehti-salissa lauantaina kello 13–14.30.

Jutussa mainittujen käännös- ja vientitilastojen lähde on Kirjallisuuden vientikeskus Fili.