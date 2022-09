Susipalatsi-kirjan luoja, kirjailija Hilary Mantel on kuollut

Brittiläinen kirjailija Hilary Mantel on kuollut, kertoi hänen kustantajansa perjantaina Twitterissä. Mantel oli kuollessaan 70-vuotias.

Mantel oli syntynyt 6. heinäkuuta 1952 Glossopissa, Derbyshiressa. Hän kuoli torstaina.

Mantel on ensimmäinen brittikirjailija, joka on voittanut kaksi kertaa Booker Prize -kirjallisuuspalkinnon. Ensimmäisen kerran hän sai palkinnon vuonna 2009 romaanista Wolf Hall (Susipalatsi) ja toisen kerran vuonna 2012 romaanista Bring Up the Bodies (Syytettyjen sali). Romaanitrilogian kolmas osa The Mirror & The Light (Kuningashuone) ilmestyi vuonna 2020.

Romaanitrilogia on tähän mennessä käännetty 41 kielelle, ja maailmanlaajuinen myynti on ylittänyt viisi miljoonaa kappaletta. Kirjoista on tehty myös televisiosarja.

Ensimmäisen romaaninsa Every Day Is Mother's Day Mantel julkaisi vuonna 1985. Viime kuussa Mantelin kerrotaan vahvistaneen, että työn alla oli uusi kirja.