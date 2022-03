Tesomalla syntyi kuumottavan ajankohtainen kirja, joka näyttää Venäjän vääjäämättömän ja kohtalokkaan umpikujan: ”Itse aloin jo alkuvuodesta odottaa, että Putin hyökkää Ukrainaan”

Tamperelainen Pekka Lehtonen työskenteli 13 vuotta kirjeenvaihtajana Venäjällä. Nyt häneltä ilmestyy kirja, joka osoittaa muun muassa sen, miksi Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei ollut yllätys.

Pekka Lehtonen näpytteli viimeiset rivit kirjaansa 1. maaliskuuta 2022. Ne kuuluvat näin: ”Historiasta muistamamme sodan aloittajat Adolf Hitler ja Josif Stalin ovat saaneet seurakseen kolmannen. Hänen nimensä on Vladimir Putin.”

Voi kuvitella, että Pekka Lehtosen sormia hieman kuumotti, kun hän 1. maaliskuuta 2022 naputteli Virontörmänkadulla Tesomalla viimeisen virkkeen uuteen kirjaansa:

Monet sodan yllättämät ovat sanoneet, että hyökkäys oli hulluutta. Sodan aloittaminen on aina hulluutta. Tämän kirjan painoon mennessä sota jatkuu, emmekä tiedä, miten se päättyy. Yksi asia on kuitenkin selvä. Historiasta muistamamme sodan aloittajat Adolf Hitler ja Josif Stalin ovat saaneet seurakseen kolmannen. Hänen nimensä on Vladimir Putin.