Tampereen Kirjafestarit järjestetään Tampere-talossa 4.–5. joulukuuta. Messujen pääyhteystyökumppanina Aamulehti julkaisee messuoppaan, jonka avulla kävijä löytää runsaasta ohjelmistosta itseään eniten kiinnostavat tärpit.

Joulukuun 4.–5. päivä järjestettävät Kirjafestarit näkyvät Tampereella muuallakin kuin Tampere-talossa. Puheenvuoroja ja paneeleja on luvassa 250.

Aamulehti

Tampereen Kirjamessut kokoaa Tampereelle joulukuun alussa yli 250 kulttuurialan vaikuttajaa: kirjailijoita, muusikoita, teatterilaisia sekä tieteen ja taiteen tekijöitä.

Aamulehti julkaisee tiistaina 23. marraskuuta liitteen oppaaksi tähän Tampere-talossa pidettävään kulttuurin juhlaan.

Tästä jutusta löydät linkit liitteen jokaiseen juttuun.

1. Minkälaiset messut?

Tampere-talossa 4.–5. joulukuuta pidettäviä Tampereen kirjamessuja on ollut valmistelemassa iso joukko kulttuurivaikuttajia. Luvassa on monipuolista ohjelmaa niin Tampere-talossa kuin sen liepeille.

Tampere-talon liiketoimintajohtaja Mika Nevalainen ja Pirkkalaiskirjailijoiden puheenjohtaja Tiina Lehikoinen kertovat, millaiset messut on luvassa. Jutussa vastataan myös tapahtumaa koskeviin käytännön kysymyksiin, kuten mitä sisäänpääsy maksaa ja mistä esityksistä Aamulehti suorastriimaa tilaajilleen livelähetyksen.

Lue lisää: Mitä maksaa ja missä tapahtuu? Mitä tarkoittaa kirjafestarit ja miten niihin kannattaa valmistautua? – Kokosimme oleelliset tiedot Tampereen kirjamessuista

2. Mitä on ohjelmistossa?

Kahden päivän messuvierailuista saa enemmän, kun vierailunsa suunnittelee etukäteen. Ohjelmisto on runsas ja sitä on hyvin erilaisille kirjojen ja kulttuurin ystäville lapsista ja nuorista aikuisiin. Luvassa on paljon muutakin kuin kirjallisuuden eri osa-alueita: cosplayta, teatteria, tiedettä, historiaa ja musiikkimaailman tähtiä. Poimimme ohjelmistosta 15 kiinnostavaa tärppiä.

Lue lisää: Valitse vaikkapa näistä: poimimme menotärpit Tampereen Kirjafestarien erilaisille kävijöille

3. Mikä on Tulenkantaja-palkinto?

Aamulehti on jakanut vuosittaisen Tulenkantaja-vientikirjallisuuspalkinnon vuodesta 2013. Tänä vuonna palkinto julkistetaan Kirjafestarien yhteydessä. Ehdolla on viisi kiinnostavaa nuorta nykykirjailijaa, joiden teokset edustavat hyvin erilaisia genrejä. Tässä jutussa selviää, mitä Tulenkantaja-palkinnolla haetaan ja mitä ehdokkaat itse miettivät tuotantonsa mahdollisuuksista käännöskirjoina.

Lue lisää: Tampereen kirjamessuilla jaettava Aamulehden Tulenkantaja-palkinto edistää suomalaista kulttuurivientiä

4. Mitä tapahtuu kirjallisuuden alalla?

BBC-dokumentti The Great Brittish Itelligence Test hätkäytti tutkimustiedollaan: ihmisen verbaaliset kyvyt kehittyvät pitkään ja saavuttavat huippunsa vasta 60-vuotiaana. Ei siis ihme, jos kirjallisuus on perinteisesti vedonnut varsinkin vanhempiin ikäluokkiin.

Uusia yleisöjä kirjoille ovat tuoneet äänikirjat, mutta muuttavatko ne myös kirjallisuutta? Analyysissa pohdimme, missä kirjallisuuden alalla nyt mennään ja mistä puhutaan.

Lue lisää: Ihmiset kaipaavat nyt yhdessä kokemista – Hyvä esimerkki tästä on Anneli Kannon suosikkiromaani, joka kaksinkertaisti yhdessä kesässä pienen kunnan turistivirrat

5. Nyrok Dolls on kirjailijoiden irtiotto

Nyrok Dolls on kirjailijoista koostuva bändi, joka soittaa säännöllisen epäsäännöllisesti kirja- ja sarjakuvatapahtumissa, myös Tampereen Kirjafestareilla.

Bändin perustivat vuosia sitten Mauri Kunnas ja Pasi Heikura. Haastattelimme Heikuran bändin taustoista ja musiikillisista tavoitteista.

Lue lisää: Tampereen kirjafestareilla selviää, miten käy kirjailijalta rock’n’roll?

6. Teatteri sovittaa romaanin

Kantaesitys tarkoittaa uuden näytelmän kaikkien aikojen ensimmäistä ensi-iltaa. Tampereen Teatterin Frenckell-näyttämöllä kantaesitettiin syksyllä näytelmä, joka perustui kirjailija Karo Hämäläisen vuonna 2020 ilmestyneeseen romaaniin Kansalliskirjailija. Kysyimme ensi-iltayleisön joukossa istuneelta Hämäläiseltä, miltä tuntuu katsella omaan romaaniin perustuvaa uutta näytelmää.

Lue lisää: Tampereen Kirjafestareilla puhutaan myös teatterista: Kansalliskirjailija on näytelmä, jossa on aika monta kierrettä Väinö Linnaan

7. Asiaa ja tarinaa äänikirjoista

Äänikirjat ovat tuoneet kirjoille myös yleisöä, joka ei välttämättä paperikirjaan tarttuisi. Samalla ala on työllistänyt näyttelijöitä ja tänä vuonna myös muun muassa laulaja Robin Packalenia.

Täysin omanlaisensa on porilaisen Leila Tuuren tarina. Eläkkeellä oleva historianopettaja on vuosien saatossa kirjoittanut koko joukon historiallisia romaaneja, jotka elävät nyt uutta elämäänsä äänikirjapalvelussa.

Lue lisää: Talvipuutarhassa ja Duetossa nähdään kirjoittajat ja äänet tarinoiden takana

8. 140-vuotiaan Aamulehden ohjelmaa

Kirjafestariviikonloppuna myös Aamulehti juhlii, ja 140-vuotias juhlakalu näkyy luonnollisesti myös Kirjafestarien ohjelmistossa.

Millainen Suomi oli vuonna 1881, kun Aamulehti perustettiin? Miten lehti käsitteli Venäjän suuriruhtinaskuntaa, Suomen itsenäistymistä ja sisällissotaa vuonna 1918? Aiheesta keskustelevat Aamulehden uutispäällikkö Vesa Laitinen ja historioitsija Teemu Keskisarja.

Lue lisää: Tampereen kirjamessuilla pureudutaan Aamulehden alkuvuosiin – vieraana historioitsija Teemu Keskisarja