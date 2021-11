Äänikirjamaailman kulisseistakin löytyy kiehtovia kertomuksia, kuten eläkeiällä äänikirjakuningattareksi noussut historianopettaja Leila Tuure.

Porilainen Leila Tuure on 83-vuotias kirjailija, joka on tehnyt varsinaisen elämäntyönsä historian opettajana. Ensimmäisen historiallisen romaaninsa Peiliinkatsoja hän julkaisi päivätyön ohessa vuonna 1989.

Romaani kertoo kauppiasurasta haaveilevasta piikatytöstä 1900-luvun alun Suomessa, eikä sitä ilmestymisvuonnaan suoranaisesti nostettu kansakunnan kirjakaapin päälle. Tänä vuonna kirjasta tehtiin äänikirjaversio, ja sen jälkeen tuotteliaan Tuuren teoksilla on riittänyt kysyntää.

Erityisen suosittu äänikirjojen kuuntelijoiden keskuudessa on Tuuren Kauppamies-sarja, joka julkaistiin kirjoina 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa. Nyt 1700–1800-luvuilla elävää Weberin-kauppiassukua kuvaavasta kirjasarjasta on tullut Bookbeatin kuunnelluimpia historiallisia sarjoja. Teoksia on käännetty myös ruotsin, espanjan, venäjän ja puolan kielille.

Lukevat näyttelijät

Lauantaina 4.12. Duetto 1 -saliin saapuu myös ruotsalainen menestysdekkaristi Christina Larsson, jonka sarja rikoskomisario Ingrid Bergmanista ja trillerisarja M-ryhmä valloittavat myös suomalaisissa äänikirjapalveluissa.

M-ryhmää on äänikirjaksi lukenut tamperelainen freelance-näyttelijä Karoliina Kudjoi, jonka ääni on tuttu monista muistakin äänikirjoiksi luetuista jännitysromaaneista ja elämäkerroista. Hänen kanssaan esiintyy näyttelijä Sanni Haahdenmaa, jonka työlistalla on ollut myös rakkausromaaneja.

Gekko Paavilaisen esikoisromaani Yksisarvinen on maalta kaupunkiin muuttaneen homopojan autofiktiivinen kasvukertomus 1990-luvun alun Tampereelta. Äänikirjaksi sen luki tamperelaisen taloyhtiön kellarissa näyttelijä Antti Väre, joka voidaan muistaa myös TV2:n sarjasta Uusi päivä. Miten Väre työstä selviytyi?

Talvipuutarhassa Noora Kuntun haastateltavana on Robin Packalen, jonka lukema Lukivaikeus supervoimana pyrkii edistämään maailmankuvaa, jossa eroavaisuudet nähdään vahvuuksina. Suomalaisista noin 5–10 prosentilla on lukivaikeus.

Äänikirjojen maailmaan viikonlopun aikana johdattelevat myös kirjailija Päivi Alasalmi, toimittaja Laura Friman, näyttelijät Elina Rintala Tampereen Teatterista ja Suvi-Sini Peltola Tampereen Työväen Teatterista.

Word Audio Publishing: Duetto 1 Christina Larsson lauantaina 4.12. klo 15, Äänikirjojen lukijat lauantaina klo 15.30, Leila Tuure lauantaina klo 17, Gekko Paavilainen & Antti Väre lauantaina klo 17.30. Storytel Äänikirjasto Talvipuutarha: Aleksi Pöyry, Päivi Alasalmi, Laura Friman lauantaina klo 12, Lukivaikeus supervoimana ja Robin Packalen lauantaina klo 15.