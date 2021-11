Miten sai alkunsa kirja- ja sarjakuvatapahtumissa säännöllisesti, mutta harvakseltaan esiintyvä kokoonpano? Entä miksi bändillä on ollut joskus samaan aikaan kolmekin laulusolistia?

Nyrok Dollsin nykyinen kokoonpano on Kjell Westö, kitara (vas.), Matti Toivonen, rummut ja laulu, Silja Sillanpää, laulu, Mauri Kunnas, laulu ja kitara, Pasi Heikura, kitara ja taustalaulu, sekä Pekka Seppänen, basso.

Aamulehti

Tarina on pitkä ja polveileva. Se alkaa kustannusosakeyhtiö Otavan pikkujouluista vuonna 2004. Sen kertoo Nyrok Dolls -bändin kitaristi Pasi Heikura.

Tarina menee suunnilleen näin:

”No niin, kaikki alkoi vuonna 2004 Otavan pikkujouluista, joissa juttelin Mauri Kunnaksen kanssa. Mauri valitti tylsyyttä ja sanoi, että perustetaan bändi. Hän oli alkanut muutama vuosi aiemmin verestellä vanhaa soittoharrastustaan, ja hänellä oli jo Vammalassa bändi nimeltään Dzämps. Itseasiassa hän oli ehdottanut bändiä jo saman vuoden kesäjuhlissa, joten toimen miehenä sanoin, että perustetaan sitten, mitä sä soitat? Kuulemma kitaraa ja laulua.

Nyrok Dolls sai alkunsa Pasi Heikuran (kuvassa) ja Mauri Kunnaksen ideasta.

Minua huvittaa soittaa oikeastaan missä vaan ja mitä vaan, joten yhtyetoiminta mukavien ihmisten kanssa ei kuulostanut lainkaan pahalta. Monessa orkesterissa soittaneena tiesin hiukan, mitä touhuun tarvitaan, jotta orkan ei tarvinnut aloittaa ihan pohjalta.”

Soittajia ja taidottomia

”Pikkujouluissa aloimmekin kysellä kaikilta ohikulkeneilta, osaako hän soittaa ja lähteekö hän bändiin. Juba Tuomola vastasi, että ei osaa soittaa, lähtee bändiin basistiksi. Arto Nyberg vastasi, että ei osaa soittaa, lähtee bändiin laulamaan sen ainoan biisin, jonka hän osaa laulaa. Henri Hyppönen vastasi, että osaa soittaa rumpuja, lähtee mukaan. Otavan Pasi Vainio vastasi, että ei osaa soittaa, mutta hän lähtee manageriksi. Peter von Bagh vastasi, että hän osaa soittaa klarinettia, mutta ei lähde bändiin!

Yhtyeen nimeä ei tarvinnut miettiä pitkään. Mietin Maurin sarjakuvaa Nyrok Cityä ja muistin rähjäyhtye New York Dollsin, josta oli lyhyt matka Nyrok Dollsiin. Kukaan ei keksinyt parempaakaan.

Vähän myöhemmin kävi ilmi, että Silja Sillanpää haluaisi yhtyeeseen mukaan laulajaksi, ja niin meillä oli kolme laulajaa.

Aloimme treenailla Helsingissä, ja elokuussa 2005 meillä oli ensimmäinen keikka Otavan kesäjuhlissa. Yhtyeen kuulutti sisään Jyrki Hämäläinen, joka oli tuolloin talon kirjantekijöitä.”

Kinkkuelämää

”Vuonna 2006 julkaisimme joululevyn Kinkkuelämää. Levyn tuotti Pedro Hietanen ja sekä laulajina että sanoittajina vierailivat Tiina ja Sinikka Nopola. Hyväntekeväisyyslevyn tuotto meni Pelastakaa lapset ry:n hyväksi. Levyllä oli vieraskappaleiden lisäksi muutama yhtyeen jäsenten oma sävelteos.

Koska kyseessä on joukko luovia ja kiireisiä ihmisiä, aikataulut ovat joskus haastavia, ja bändin kokoonpano on vaihdellut. Vuonna 2007 Kjell Westö liittyi yhtyeen riveihin kitaristiksi.

Musiikilliseksi linjaksemme muodostui hyvin pian vieraiden biisien soittaminen. Mauri on suuri Beatles- ja Rolling Stones -fani, joten parhaimmillaan settilistalla on ollut parikin rollaribiisiä. Mukana on ollut kuitenkin myös Kylie Minogueta, Madonnaa saksaksi, Vesa-Matti Loirin Leino-musiikkia ja Lasse Mårtensonia. Tällä hetkellä setti alkaa irlantilaisella punkyhtye Undertonesilla, jatkuu Monkeesilla ja Kollaa Kestäällä, ja päätyy Turtlesin ja Bob Dylanin kautta Rauli Somerjokeen ja Chuck Berryyn.”

Nyrok Dolls esiintyy Tampereen kirjafestareilla Aulaklubilla lauantaina 4.12.2021 klo 21.