Satumaisen rikas kansainvälinen asekauppias asui huomaamattomasti Tampereen Kaakinmaalla parikymmentä vuotta – Nyt hänen salaperäisestä taustastaan selviää uutta tietoa

Shlomo Zabludowiczin elämäntarina natsien orjatyöläisestä miljardööriksi pysyi pitkään piilossa. Nyt toimittaja Matti Mörttinen kasasi tiedon muruset yhteen ja sai aikaan täyteläisen elämäkertakirjan.

Tilaajille

Shlomo Zabludowiczista on jäänyt arkistoihin niukasti jälkiä. Vuonna 1961 hän asui Suomessa ja oli jo luonut asekauppiaana laajan kontaktiverkoston ympäri Eurooppaa. Viisumianomus on säilynyt Ruotsin valtionarkistossa.

Aamulehti

Kun holokausti on ohi, puolanjuutalainen mies painaa 35 kiloa. Kaikki omaiset on tapettu, mies itse on nääntynyt kasa luuta, nahkaa ja sairaita keuhkoja.

1950-luvulla samainen mies päätyy kaikista maailman paikoista Tampereelle, kallioon piilotetun asetehtaan kaupunkiin. Käynnistyy huippusalainen bisnes Tampellan kehittämillä tykeillä ja kranaatinheittimillä.