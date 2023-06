Koska juhlat olivat ja missä?

Kaupin pesäpallostadionin hujakoilla, huoltorakennuksen pihamaalla 23.5. hienossa kesäillassa.

Mitä te juhlitte?

Juhlittiin viime vuoden Voimaa metsästä -hyväntekeväisyyspolkujuoksutapahtumaa ja tehtiin vahvat suunnitelmat tulevalle syksylle. On hienoa kun on osaavaa porukkaa järjestämässä: Tampereen Polkujuoksijoiden yhteisö tekee ja merkkaa reitit, Aamulehti on apuna viestinnässä ja Tampereen Lastenklinikan Tuki toimittaa tapahtuman tuoton perille Taysin Lasten ja nuorten psykiatrialle.

Oliko ohjelmaakin?

Ohjelmassa oli viime vuoden Voimaa metsästä -tapahtuman muistelua ja arviointia sekä 15.10. tulevan seuraavan tapahtuman suunnittelua. Paistettiin makkaraa, syötiin karkkia ja hedelmiäkin oli.

Mistä siellä puhuttiin?

Yhteisesti nostatimme henkeä tulevan Voimaa metsästä -talkootapahtuman onnistumisen varmennukseksi ja oltiin ylpeitä kahden edellisen Voimaa metsästä -tapahtuman tuotoista. Niillä on tehty paljon hyvää Taysin lasten ja nuorten sairaalassa.

Säilyikö sopu?

Saumattomasti, kuten kivassa porukassa aina!

Kuka raportoi?

Susanna Lohiniemi, Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n toiminnanjohtaja.