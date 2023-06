Koska juhlat olivat ja missä?

9.5. Perinteinen Nytkiksen Pirkanmaan aluetoimikunnan vierailu Naistarissa – monikulttuurisessa naisten kohtaamispaikassa.

Mitä te juhlitte?

Päivä oli Eurooppapäivä. Juhlimme yhteistä kohtaamista ja nautimme talossa olleiden naisten tarjoiluista jutustelun lomassa.

Oliko ohjelmaakin?

Kerroimme Nytkiksestä sekä Naistarissa olleet naiset kertoivat mistä kukin oli Suomeen tullut. Keskustelut käytiin suomeksi.

Mistä siellä puhuttiin?

Naistari on naisille suunnattu matalan kynnyksen kohtaamispaikka, joka tarjoaa naisille ja lapsille tilan, jossa he voivat osallistua erilaisiin aktiviteetteihin, tavata toisia naisia ja opiskella suomen kieltä. Naistarissa on toimintaa naisille viikottain ma–to.

Säilyikö sopu?

Meille on ollut ilo saada vierailla Naistarissa ja kokea hyvä eri kulttuureista tulleiden naisten yhteys. Tästä on tullut meille perinne.

Kuka raportoi?

Anita Ranta.