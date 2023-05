Koska juhlat olivat ja missä?

23.4. Hämeenlinnassa.

Mitä te juhlitte?

Tampere-Seuran teatteriretkeä, kuvassa ollaan Vanhan kirkon edustalla. Lähdettiin onnikalla Hämeenlinnan teatteriin katsomaan Kahta kuningatarta.

Oliko ohjelmaakin?

Näytöksessä juhlistettiin myös Ritva Oksasen näyttelijäuran 60-vuotisjuhlaa.

Mistä siellä puhuttiin?

Matkalla syätiin, tiatokilpailtiin ja ihmeteltiin, että Tammerkoski-lehti täyttää 85 vuatta, vaikka ite on just täysikäne ja on lukenu lehtee montakyt vuatta.

Säilyikö sopu?

Oli muuten kivaa, kuten aina tamperelaisten kesken.

Kuka raportoi?

Toiminnanjohtaja Hanna-Liisa Onnela.