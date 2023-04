Koska juhlat olivat ja missä?

Perjantaina 14.4. kello 10 GOGO Parkissa.

Mitä te juhlitte?

95-vuotiasta Vuokkoa, joka on käynyt GOGO-liikuntakeskuksessa yli 30 vuotta! Senioriittojen ryhmä oli mukana onnittelemassa ja ottamassa vinkkejä pitkään, aktiiviseen ikään! ”Tärkeintä on pitää jalat kunnossa, että pystyy kävellä ja liikkua! Täällä GOGOlla on aina ollut positiivinen ja kannustava ilmapiiri ja monipuolinen tarjonta. Se ja koko täällä oleva porukka on saanut käymään täällä jo vuosikymmeniä-” Suuret onnittelut Vuokolle ja hyvinvoivia tuleviakin vuosia!

Oliko ohjelmaakin?

Ensiksi oli tietenkin Senioriittojen oma kiertoharjoittelutunti.

Mistä siellä puhuttiin?

Vinkeistä pitkään ja aktiiviseen ikään!

Säilyikö sopu?

Totta kai!

Kuka raportoi?

Vuokko Kronqvist GOGOlta.