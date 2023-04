Koska juhlat olivat ja missä?

Tampereen Sokoksen neloskerroksessa avattiin 23.3. ensimmäisenä Suomessa Sokoksen kestävän muodin kerros.

Mitä te juhlitte?

Juhlimme kestävän muodin yhteistyötä yrittäjien ja tavaratalon välillä: Sokoksella on nyt Emmyn second hand -osasto ja myyntilaatikot sekä pukeutumisen ompelu-, korjaus- ja tuunauspalveluja. Paikallisten suunnittelijoiden DesignOnTampere-osasto on laajentunut, Kuopus jatkaa asiakkaiden ihastuttamista, ja lisäksi jatkossa osastolta saa kierrätysmateriaaleista valmistettua muotia.

Oliko ohjelmaakin?

Kiinnostavien puheenvuorojen ohella inspiroiduttiin muotikuvaaja ja -vaikuttaja Janita Aution johdolla ihanasta kestävän muodin mininäytöksestä ja stailausvinkeistä. Muotinäytöksen asut Janita kokosi Emmyn ja DesignOnTampereen valikoimasta, ja malleina toimivat Sokoksen työntekijät Sini, Meri ja Aregash.

Mistä siellä puhuttiin?

Hehkutettiin sitä, että upea kerros sai alkunsa asiakastoiveista. Juteltiin, mitä on pukeutuminen ilolla ja planeetan rajoissa. Pohdittiin, että juuri nyt ysäripukeutuminen maistuu monelle.

Säilyikö sopu?

Kaikki muotinäytöksessä esitellyt asut vietiin näytöksen jälkeen käsistä. Kukaan ei saanut hötäkässä cocktailpaloista päähänsä.

Kuka raportoi?

Pirkanmaan Osuuskaupan asiakaskokemus ja viestintä -tiimi, joka järkkäsi juhlat yhdessä Sokoksen kumppaniyritysten, Kukittamon, Sokos Hyvä Olo -hoitolan ja Sokos 4 -ravintoloiden kanssa.