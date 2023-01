Koska juhlat olivat ja missä?

Sovittelu valtakunnallinen seminaari Porissa 29.10.–30.10. 2022 Satakunnan ammattikorkean Agro-salissa.

Mitä te juhlitte?

Viimein kahden vuoren koronatauon jälkeen saatiin kokoontua yhteen. Porissa meitä oli noin 400. Aihetta oli siis myös juhlaan. Mitä sovittelijoita oli ympäri Suomea ja tapaamiset liittyvä näihin seminaareihin. Huomattiin, että vaikka oli uusiakin paljon, myös me konkaritkin oli hyvin edustettuina. Iltajuhla oli se juhlan osuus ihan pikkutunneille osa jaksoi juhlia. Hyvin meitä pohjustettiin Porin yöhön, myös tuota porilaisten sanakirjaa avattiin.

Oliko ohjelmaakin?

Ohjelma oli vaikuttava: Pimeiden henkirikosten, perheväkivallan ja vapaaehtoisten historia Suomessa. Historioitsija, kirjailija Teemu Keskisarja, Häpeä ja tunnekylmyys oikeuspsykologisena ilmiönä ja niiden merkitys sovittelussa, THL johtava asiantuntija Taina Laajasalo, Vihan ja ilkeyden purkaminen. FM psykoanalyytikko Pertti Simula, Miten henkilökohtainen tervehtyminen, sovinto, ja yhteiskunnallinen muutos liittyvät toisiinsa. Tutkimusprofessori, sovintoprosessien asiantuntija Antti Pentikäinen Lisäksi 5 eri workshoppia

Mistä siellä puhuttiin?

Kun sovittelijat ovat koolla, keskustelut koskevat sovittelua. Alustukset herättivät intohimoja. Keskisarja kertoi, että sovittelua ja vapaaehtoistyötä on ollut jo 1600-luvulla, vähän se on ollut erilaista! Sovittelun merkitystä asiakkaille nähdään tärkeänä. Palaute pääosiin on hyvinkin positiivista. Mainittakoon, että noista puhujista tuli meidän faneja. Itselle tuo fanitus oli vierasta, työtä tehdään hyvällä mielellä!

Säilyikö sopu?

No sovittelijoiden kesken sopu on jo selkärangassa. Sovittelijoiksi valitaan samanhenkisiä sovinnollisia tyyppejä, Iloinen puheensorina täytti tauot. Kiitämme mahdollisuudesta osallistua seminaariin. Tietty aina uuden nostot rikastuttaa työtä.

Kuka raportoi?

Anita Ranta.