Koska juhlat olivat ja missä?

8.10.2022 Teimme bussiretken sekä Tampereella Pispalaan että Ylöjärvelle.

Mitä te juhlitte?

Vuonna 2022 on Pirkkalan Pappilan taidetapahtumat suunnattu Pirkanmaalle. Tämä retki oli viides. Pirkkala on ollut emäpitäjä ja näillä kirkkoretkillä olemme saaneet hyvän kuvan miten ne liittyvät Pirkkalaan. Hyviä löytöjä on tehty.

Oliko ohjelmaakin?

Pispalassa tutustuttiin kuvin Pirkkalan emäseurakuntaan kuuluvaan vanhaan puukirkkoon Harjun kappelikirkkoon, joka purettiin 1858, esineistöä siirrettiin Nokialle. Nokialle on siirretty myös Pirkkalan vanhan kirkon esineistöä. Pispalasta siirryttiin Ylöjärvelle Pappilan perhetaloon, joka on ollut vanha pappila ja kunnostettu monitoimitilaksi. Perhetalossa oli ruokailu. Viimeinen kohde oli Ylöjärven kirkko. Oppaana oli suntio Larissa Salomaa häneltä saimme suntion roolista vaikuttavan kuvan. Yksi osallistuja sai soittaa nykytekniikalla kirkonkellot, Larissa sai kirkon elämään!. Kaikkea on tehnyt, saarnannut ei.

Mistä siellä puhuttiin?

Puhuimme seurakunnan monimuotoisesta tehtävästä. Myös henkilöiden panos on merkittävä seurakunnalle. Saimme molemmissa kirkoissa todella hyvän opastuksen. Paluumatkalla kysyin mikä kohde oli vaikuttavin?. Ykköseksi nousi Pispalan kirkolla kuultu Harjun kappelikirkon historia ja sen eläväksi tekeminen Seppo Janhusen kertomana. Hyvä kakkonen oli Larissa Salomaa Ylöjärven kirkolta.

Säilyikö sopu?

Retkeläiset olivat jo retkeä odottaneet, joten hyvällä fiiliksellä retki toteutettiin. Matkasta kiitettiin, toivottiin myös ensivuodelle vastaavia käyntejä. Vihreää valoa uusille retkille 2023 jo bussissa kerrottiin.

Kuka raportoi?

Anita Ranta.