Koska juhlat olivat ja missä?

20.10.2022 LC Pirkkala Pirkattarien klubikokous Framery Oy:n tiloissa Tampereen Sarankulmassa.

Mitä te juhlitte?

Klubikokouksemme on kerran kuussa. Kokouksissa käsitellään tietty viralliset asiat, mutta samalla ne ovat myös yhteisiä juhlahetkiä. Tällä kertaa kokousta juhlisti kokouspaikkamme Framery Oy:n tilat Tampereen Sarankulmassa.

Oliko ohjelmaakin?

Saara Merikallio esitteli meille Framery Oy:n toimitiloja sekä yrityksen toimintaa. Yhtiö suunnittelee ja valmistaa puhelinkoppeja ja työtiloja toimistoihin. Yrityksellä on merkittävä kasvu-ura ja toiminta on erittäin kansainvälistä. Upeita ratkaisuja testasimme, kuvassa näkyy kun yhteen työtilaan asetuttiin. Olimme lehdistä toiminnasta lukeneet, joten mahdollisuus paikanpäällä nähdä toimituksia ja aistia fiilistä, oli arvokas kokemus.

Mistä siellä puhuttiin?

Puhuimme vierailuun liittyvistä asioista, mitä nähtiin ja koettiin. Mietittiin toimisiko tuollainen koppi kotonakin ns. rauhoittumispaikkana. Itse kokouksessa kävimme läpi menneitä ja tulevia aktiviteetteja. Tulossa on Pentti Hietasen konsertti 20.10.2022 Silmussa. Vähäjärvellä on heijastinpuu sekä osallistumisista toivottuihin palveluin. Mietittiin myös lahjoituskohteita.

Säilyikö sopu?

Kun tämä porukka on koolla, on räiskyvää iloa ja elinvoimaa. Klubin slogan päätettiin kokouksessa ja se on "Iloisesi palvellen toisiamme tukien".

Kuka raportoi?

Anita Ranta.