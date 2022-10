Moron meirän kekkerit Tampereella: Saunaehtoota vietettiin Areenalla ilman saunaa

Koska juhlat olivat ja missä?

Nokia Areenalla aitiossa 19.5.2022

Mitä te juhlitte?

Perinteistä Sportia-saunaehtoota perinteistä poiketen ilman saunaa. Saunajuomia nautiskellen.

Oliko ohjelmaakin?

Ihasteltiin uutta Nokia Areenaa ja seurattiin ottelua Tšekki- Latvia.

Mistä siellä puhuttiin?

Päivitettiin sairaus.- ja terveyskertomukset. Muisteltiin pitkään menneitä. Kauppaa on vaikeuttanut osaltaan komponenttien saatavuus ja tästä syystä joidenkin tuotteiden myynti on kärsinyt. Aika kuluu osa saunojista miettii alan vaihtoa tai on sen jo tehnyt.

Säilyikö sopu?

Totta kai sopu säilyy ja tunnelma parani ehtona loppua kohden. Päätettiin, että ensi vuonna jatketaan saunaehtoota saunan kanssa

Kuka raportoi?

Tihonovi.