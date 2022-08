Moron meirän kekkerit Niihamassa: Aloittelijat pääsivät kokeilemaan vesihiihtoa

Koska juhlat olivat ja missä?

11.–12.6.2022 Niihaman Vesiurheilukeskuksessa

Mitä te juhlitte?

Vesihiihtokauden avauskisa ja vesihiihdon kokeilupäivä

Oliko ohjelmaakin?

Lauantaina pidettiin kauden ensimmäiset vesihiihtokilpailut. Kilpailulajeina olivat pujottelu ja kuviot. Pujottelussa kierretään yhdellä suksella pujottelurataa ja kuvioissa tehdään erilaisia temppuja kuten astekäännöksiä ja voltteja.

Kilpailuissa oli osallistujia 8-vuotiaasta 70-vuotiaaseen. Kilpailut sujuivat hienosti ja keli oli aurinkoinen ja Pikku-Niihaman järvi ihanan tyyni. Kilpailun tulokset näkyvät Tampereen Vesikiitäjien nettisivuilla. Sunnuntaina pidettiin vesihiihdon kokeilupäivä, jossa ensikertalaiset tulivat kokeilemaan vesihiihtoa kahdella suksella. Kaikki onnistuivat hienosti ja innostuivat vesihiihdosta!

Mistä siellä puhuttiin?

Rannassa juteltiin, kuinka hauska laji vesihiihto on. Vesihiihto on vauhdikas ja monipuolinen vesiurheilulaji. Siihen kuuluu kolme lajia kuviot, pujottelu ja hypyt. Tampereella on hyvät harrastusmahdollisuudet vesihiihtoon. Niihamassa voi lainata varusteet ja kokeilla vesihiihtoa kokeneiden valmentajien ohjeistuksella. Tervetuloa kaikki mukaan!

Säilyikö sopu?

Kaikilla oli kilpailuissa ja kokeilupäivänä hauskaa ja mukavaa. Vesihiihto on sosiaalinen harrastus, koska vesihiihtorannassa hengaillaan yhdessä ja nautitaan kesäkeleistä!

Kuka raportoi?

Mette Lammi, Tampereen Vesikiitäjät. Kuva: Jarno Santala. Kuvan vesihiihtäjä: Samuli Rönkkö.