Moron meirän kekkerit Ylöjärvellä: Heimopäällikön kotona juhlittiin Ilvestä ja Merjaa

Koska juhlat olivat ja missä?

Ylöjärven Kaurasmäessä ke 27.4.2022 suuren ja rakkaan suvun heimopäälliköllä.

Mitä te juhlitte?

Ilveksen pronssimitalia ja Merjan nimppareita.

Oliko ohjelmaakin?

Herkuteltiin Hakasen Leipomon Ilves-kakulla, kuunneltiin We Are The Kings -biisiä ja lopuksi laulettiin perinteinen Paljon kiitoksia -yhteislaulu.

Mistä siellä puhuttiin?

Jääkiekosta ja uudesta hallista.

Säilyikö sopu?

Aina meillä säilyy sopu ja paljon nauretaan!

Kuka raportoi?

Merja -suuren ja rakkaan suvun heimopäällikkö ja Anne-täti.