Moron meirän kekkerit Pirkkalassa: Perheet iloitsivat kevään tulosta

Koska juhlat olivat ja missä?

27.3.2022 Pirkkalan vapaa-aikakeskuksella.

Mitä te juhlitte?

Vietettiin Kevätriehaa. Pirkkalan Lastenliitto osallistui tapahtumaan Kamu-temppuradalla. Tapahtuman järjesti Pirkkalan omakotiyhdistys, Pirkkalan kunta ja Pirkkalainen lehti. Tapahtumalla on pitkät perinteet, ja sitä on korona-aikana on jouduttu siirtämään.

Oliko ohjelmaakin?

Lastenliiton Kamu-temppurata innosti lapsia ja jopa muutamaa rohkea aikuinenkin innostui iloisella fiiliksellä osallistumaan. Tapahtumassa oli runsaasti ohjelmaa, kuten kaksi uteliasta laamaa Olga ja Golazo.

Mistä siellä puhuttiin?

Keskusteltiin ja iloittiin yhdessäolosta.

Säilyikö sopu?

Kyllä sopuisa hyvä kuntalaisia yhdistävä tapahtuma. Järjestäjille iso kiitos, samoin osallistujille.

Kuka raportoi?

Anita Ranta.