Moron meirän kekkerit Tampereella: Bisnesnaiset juhlivat 75-vuotispäivää

Koska juhlat olivat ja missä?

Juhlimme 9.12. Artturin saunalla.

Mitä te juhlitte?

BPW Tampere (Business and Professional Women) täytti 75 vuotta.

Oliko ohjelmaakin?

Ilta aloitettiin muistelemalla yhdistyksen alkutaipaletta ja tapahtumia vuosien varrelta. Ruokailimme ja nautimme kahvit kakun kera. Ilta jatku katsellen kuvia vuosien varrelta. Illan teemana oli 1940-luku.

Mistä siellä puhuttiin?

Keskustelimme yhdistyksemme toiminnasta. Moni asia on muuttunut, mutta paljon on pysynyt ennallaankin. Kansainvälisyyteen oli kova palo jo alussa, kielikursseja järjestettiin. Vuonna 1949 alkoi englanninkerho. Myös ruotsin ja saksan kielen kerhot kokoontuivat. Jäsenemme ovat osallistuneet moniin kansainvälisiin kokouksiin vuosien varrella. Paljon on tapahtunut 75 vuoden aikana.

Säilyikö sopu?

Sopuisa oli tapaaminen.

Kuka raportoi?

Liisa, yhdistyksen jäsen