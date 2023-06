Huuhkajat-kapteeni Hradecký sanoi ihastelevansa johtamansa joukkueen moraalia.

Huuhkajien kapteeni Lukas Hradeckýn mukaan maajoukkueen tavoitteet täyttyivät EM-karsintojen toisessa tuplamaaottelussa. Ensin kaatui Slovenia 2–0 ja sitten maanantaina San Marino 6–0.

”Ei voi hirveän tyytymätön olla. Kuutta pistettä lähdimme hakemaan. Tänään (maanantaina) oli dominoiva esitys, ja melko jämäkkä esitys myös Sloveniaa vastaan. Aika makea lähteä nyt kohti kesälomaa, ja sitten syksyn matseja”, Hradecký sanoi.

Loppuunmyydyllä Olympiastadionilla näkyi Hradeckýn mielestä se, että menestys ruokkii kaikenlaista urheilua.

”Nyt ratsastamme isolla aallonharjalla. Tästä pitää nauttia. Emme ota mitään itsestään selvyytenä. Jatkoimme sillä linjalla, josta Huuhkajat tunnetaan. Emme anna senttiäkään periksi ja hoidamme kunniakkaasti tehtävämme.”

”Ehkä jatkossakin ottelut saadaan myytyä. Hyvältä näyttää ennen syksyn otteluita. Niissäkin tarvitsemme täyden tuvan, että saamme hoidettua mukaan tarvittavat voitot.”

Huuhkajat on nyt neljän ottelun jälkeen täsmälleen samassa tilanteessa kuin viime EM-karsinnoissa hävittyään avausottelun ja voitettuaan sen jälkeen kolme seuraavaa ottelua.

”Tanska-ottelussa saimme taas vähän huonomman alun, mutta uskoimme kääntävämme tilanteen. Nyt olemme yhdeksässä pisteessä, mikäs sen parempaa.”

”Kotiotteluista pitääkin ottaa pisteitä. Niin teimme viimeksikin. Tanska oli tietenkin lohkon kovin joukkue [avausottelussa]. Se ei ollut meiltä paras peli, eikä ollut Pohjois-Irlanti-ottelukaan. Sellainen kasvojenpesu tästä tuli, että pelillisesti menimme eteenpäin ja saimme eliminoitua aika hyvin vastustajan paikat.”

Hradecký sanoi ihastelevansa johtamansa joukkueen moraalia.

”Tämä on ainoa tapa mennä kisoihin, että hoidamme hommat alusta asti niin kuin pitää.”

Hradecký totesi, että nykymaajoukkue on hieman erilainen kuin neljän vuoden takainen kisoihin päässyt joukkue.

”Jokainen uusi pelaaja on tietynlainen hyvä mauste tähän soppaan. Esimerkiksi Immi [Ilmari Niskanen] pelasi hemmetin hyvän matsin. Kaan [Kairinen] on tullut tukemaan Gleniä [Kamara] ja Radea [Rasmus Schüller] loistavan Spartan kauden jälkeen.”

Hradecký totesi, että nykymaajoukkueessa on erilaisempia pelaajatyyppejä kuin aiemmin.

”Ei ole varmaan nopeampaa pelaajaa ollut maajoukkueessa kuin [hattutempun maanantaina tehnyt] Daniel Håkans. Se on aika paljon sanottu, kun Teemukin [Pukki] on aika nopea. Meillä on joka lähtöön jotain pelaajaa. En keksi, millainen pelaajatyyppi puuttuisi. Ehkä massiivinen kaksi ja puoli metrinen kärkipelaaja. Jolle [Joel Pohjanpalo] haki hyvin Sloveniaa vastaan niitä pitkiä avauksia.”

Hradeckýn mukaan nykyisestä ryhmästä vastustajan on ehkä vaikeampi lukea, millä kokoonpanolla Huuhkajat voisi lähteä otteluihin. Sekin on uutta hänen mukaansa, että Huuhkajat on nyt vaihdellut ottelusta toiseen neljän ja viiden puolustuslinjan välillä.

”Olisi epäreilua sanoa, että tykkään tästä joukkueesta enemmän, mutta sanon, että tykkään tästä vähintään yhtä paljon kuin neljän vuoden takaisesta ryhmästä.”