San Marinon jalkapallomaajoukkueen pelaajat ovat ikuisia häviäjiä jalkapallon maailmassa, jossa arvostus punnitaan usein vain voitoilla. Silti he eivät tarvitse sääliä vaan kunnioitusta ja kannustusta, sillä näiden urhoollisten häviäjien sitkeyttä pitää ihailla.

Heidän täytynee suhtautua tappioihin stoalaisella tyyneydellä, jossa viisaalle ei tapahdu mitään vastoin hänen odotuksiaan. Heille lähes jokainen ottelu on joukkueena ylivoimaisen haastava koettelemus, usein taidollisesti, ja joskus varmaan myös fyysisesti. Ja lähes jokaisen ottelun jälkeen on edessä tappiota seuraava tyyneysharjoitus. Maanantaina se koitti Huuhkajien 6–0-voiton jälkeen.

Vuonna 2004 San Marino ylsi 1–0-voittoon Liechtensteinista. Koskaan sitä ennen tai sen jälkeen he eivät ole kokeneet, miltä tuntuu voittaa vastustaja. San Marinolla on maanantain tappion jälkeen takanaan 196 ottelua, 187 tappiota, kahdeksan tasapeliä. Ennen maanantain ottelua maaliero oli 28–802.

Huuhkajille maanantain voitto EM-karsinnoissa oli kolmas perättäinen. San Marinolle tappio oli 130:s perättäinen ilman voittoa. Heidän on löydettävä voittonsa jostain muualta kuin kentältä. Heidän voittonsa on esiintyä parhaalla mahdollisella tavalla ja olla mitä parhaimpia suurlähettiläitä maalleen, joka elää turismista.

San Marinon kannattajaryhmän kaulaliinoissa on lause, joka kertoo paljon: ”Jos et hurraa meille, kun häviämme, älä hurraa meille, kun voitamme”.

San Marinon kannattajat seuraavat joukkuettaan tappioiden uuvuttavan pitkästä sarjasta huolimatta. Siinä on kyse omien kunnioituksesta. Jotain samaa henkeä on nykyään siinä, miten Huuhkajat saa oman kannattajakuntansa taakseen vastustajasta huolimatta. Tärkeintä on oman joukkueen peli vastustajasta huolimatta.

Kun Huuhkajat kolmetoista vuotta sitten pelasi San Marinoa vastaan, oli yleisöä paikalla vain vähän yli 8 000 katsojaa. Ehkä paikalla olisi ollut enemmänkin, jos yleisö olisi silloin tiennyt, että ottelu jäisi Jari Litmasen viimeiseksi maajoukkuepaidassa.

Maanantain EM-karsintaottelu Olympiastadionilla oli toinen perättäinen loppuunmyyty ottelu, ja paikalla oli 32 800 katsojaa. Heidän joukossaan oli noin 7 000 junioripelaajaa, joille Huuhkajien pelaajat ovat suuria idoleita.

Yksi iso tekijä nykyjoukkueen suosiossa on se, miten avoimia pelaajat ovat mediassa ja miten lähelle he tulevat nykyään kannattajakuntaansa. Siinä on valtava ero niin sanotun kultaisen sukupolven tähtiin. Huuhkajien suosion kasvattamisesta pitää tietysti antaa pelaajien lisäksi myös kehuja Palloliiton markkinointi- ja viestintäosastolle.

”Meidän tehtävä on tuottaa positiivisia elämyksiä”, Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva sanoi sunnuntain lehdistötilaisuudessa.

Tästä EM-karsinnasta on tulossa hyvää vauhtia samanlainen myönteinen elämys Huuhkajille ja sen kannattajille kuin neljä vuotta sitten.

Slovenia-voiton jälkeen Huuhkajien todennäköisyys selviytyä EM-turnaukseen oli 60–70 prosenttia tilastoyhtiö Gracenoten mukaan. San Marino -voiton jälkeen prosenttiluku lienee 80 prosentin luokkaa.