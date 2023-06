Huuhkajien hyökkääjä Joel Pohjanpalo, 28, pelasi uransa parhaan kauden siirryttyään Saksasta Italiaan Venezia FC:hen. Lähes täydellisestä kaudesta kertovat kaksi hänen kaveriaan, Venezia FC:n johtaja ja Pohjanpalo itse.

Joel Pohjanpalo pelasi 28-vuotiaana uransa parhaan kauden. Se tapahtui Venezia FC:ssä, joka tavoitteli nousua takaisin Serie A:han. Tie pääsarjaan katkesi lopulta nousukarsinnoissa, mutta henkilökohtaisesti kausi Venetsiassa oli Pohjanpalolle likimain täydellinen. Hän teki kauden aikana 19 maalia, antoi seitsemän maalisyöttöä ja kantoi loppukaudesta kapteenin nauhaa käsivarressaan.

Pohjanpaloa on pidetty vuosien ajan kansainvälisen tason hyökkääjänä, mutta Leverkusenissa hän ei missään vaiheessa saanut roolia avauskokoonpanoon selvästi kuuluvana pelaajana. Viidesti Leverkusen siirsi Pohjanpalon lainalle.

Tulosta tuli lainaseuroissakin, mutta ura lähti aivan uuteen nousuun, kun Pohjanpalo vaihtoi Saksan ensin Turkkiin, ja sitten kun Venezia FC osti hänet Leverkusenilta.

Miksi Pohjanpalon kaudesta Veneziassa tuli niin upea? Siitä kertovat nyt hän itse, kaksi hänen maajoukkuekaveriaan ja Venezia FC:n analytiikkajohtaja.

Jesse Joronen, Venezia FC:n maalivahti:

”Jalkapallosiirrot voivat olla aika monimutkaisia. Puheenjohtaja, rekrytointipäällikkö, päävalmentaja ja pelaajatarkkailijat kysyivät minulta Jollesta sen jälkeen, kun Venezialle tuli mahdollisuus hankkia hänet. Sanoin, että Jolle paukuttaa Serie B:ssä 20 maalia. Ei se kauas siitä jäänyt. Minun kultaleimani toimi siinä tapauksessa.”

Jesse Joronen siirtyi kesällä 2022 Veneziaan ja vakuutteli seurajohdolle, että myös Joel Pohjanpalo kannattaa hankkia.

”Minulta kysyttiin, minkä tyyppinen pelaaja hän on ja minkä tyyppinen persoona. Tunnen Jollen aika hyvin, joten kysymyksiin oli helppo vastata. Sanoin, että hän on äärimmäisen hyvä hyökkääjä ja äärimmäisen kovapäinen. Hän on joutunut kokemaan uskomattomia vastoinkäymisiä ja silti nostanut itsensä loistavalle tasolle. Sanoin, että tehkää kaikkenne, että saatte hankittua hänet.”

”Jännä miettiä jälkikäteen näitä, koska keskustelut lopulta johtivat siihen, että Jolle siirtyi Veneziaan ja pelasi uskomattoman hienon kauden. Muutaman kerran minua on kiitelty siitä.”

”Missä tahansa sarjassa, jos hyökkääjän maalimäärä lähentelee kahtakymmentä maalia, on kausi todella onnistunut. Hän on ollut todella tärkeä pelaaja meidän joukkueelle ylipäätään. On tärkeää, että on hyökkääjä, johon voi luottaa. Kun tulee maaleja, silloin hyökkääjät viihtyvät.”

”Venetsialaisille oli älyttömän iso juttu, että Jolle asui saarella. Sillä symboliikalla on paljon merkitystä. Siinä Jolle teki ihan oikean päätöksen.”

”Jollen ja Teemu Pukin tapauksissa on kyse ehkä siitä, että hyviä kausia kertyy peräkkäin. Silloin on aika hyvässä paikassa jalkapalloilijana. Kumpikin on ollut 25 ikävuoden jälkeen kova kansainvälisen tason hyökkääjä.”

” ”Ensimmäinen tapaamiseni hänen kanssaan oli kuin elokuvatähden tapaaminen ensi kertaa.”

Joel Pohjanpalo tiesi, että saapuessaan Veneziaan suurehkolla siirtosummalla oli hänen tehtävä maaleja vastineeksi. ”Tuplanumeroihin pitää aina päästä. Se on minimitavoite hyökkääjälle.”

Alex Menta, Venezia FC:n analytiikkajohtaja:

”Puhuin Pohjanpalon agentin kanssa, kun olimme vielä Serie A:ssa. Hän oli yksi potentiaalisista hankinnoistamme jo silloin, kun hän pelasi Union Berlinissä, mutta siirtosummasta ei päästy sopuun. Tykästyimme häneen jo kaksi ja puoli vuotta sitten.”

”Ensimmäinen tapaamiseni hänen kanssaan oli kuin elokuvatähden tapaaminen ensi kertaa. Olin hänen kotonaan Düsseldorfissa. Se on uskomattoman kaunis asunto. Hän on niin itsevarma, ja se johtuu hänen energiastaan. Jos ei tietäisi, kuka hän on, voisi silti ajatella, että on jonkin tärkeän ihmisen seurassa. Istuimme hänen parvekkeellaan, ja hän yksinkertaisesti sanoi, että hän menestyy Italiassa ja on varma siitä.”

”Olin tuonut tapaamiseen mukanani toisen johtavista pelaajatarkkailijoistamme. Tapaamisen jälkeen hän sanoi, että Pohjanpalo ei muuten vitsaile ja hän uskoo tulevansa Italiaan ja tekevänsä 20 maalia. Sanoin, että Pohjanpalo sai minut uskomaan siihen. Hän toimii eri tasolla kuin suurin osa ihmisistä.”

”Italiassa hän on puhdas hyökkääjä. Italiassa sanomme, että hän voi haistaa maalin. Hänellä on kyky tehdä kaikenlaisia maaleja. Ironista on, että Leverkusen olisi pahasti tarvinnut häntä tänä vuonna. Hän olisi varmasti tehnyt 15 maalia Leverkusenille.”

”Joel saapui seuraamme hyvin itsevarmana Turkin-kauden jälkeen. Hän sanoi olevansa parhaassa kunnossa urallaan. En ehkä odottanut ihan sitä, mitä hän teki, mutta eivät odotukseni kauas siitä jääneet. Tiesin, että hän tavoittelisi paikkaa maalipörssin kärkikymmenikössä. Olin varma siitä, että fanit rakastaisivat häntä. Hän on aito ihminen, kuten kaikki suomalaiset. He antavat jalkapallomaailmalle jotain hyvin erityistä sillä, että he ovat aitoja ihmisiä. Heidän kanssaan on helppo keskustella.”

”Venezia FC:llä ei ollut koskaan aiemmin ollut kapteenia, joka ei olisi italialainen. Siihen oli syynsä, miksi Pohjanpalo oli kapteeni. Hän johti joukkuetta kentällä ja sen ulkopuolella. Hän oli hyvä esimerkki kaikille. Mielestäni hän oli joukkueen tärkein pelaaja kauden jälkimmäisellä puoliskolla. Ei maalien vaan mentaliteetin takia.”

”Luulen, että fanit eivät tajunneet, mitä he olivat saamassa. Fanit olivat hyvin yllättyneitä. Nyt hän on Italiassa julkisuuden henkilö, jonka kaikki tietävät. Hän rakastaa sitä. Hän on showmies. Mutta hänellä se on aito show. Hän taistelee kentällä, ja ihmiset Venetsiassa rakastavat sitä.”

”Hänen kautensa puhuu puolestaan. Se oli iso, iso kausi. Kaikki ihmiset eivät ymmärrä Serie B:n tasoa. Tänä vuonna joko Englannin Mestaruussarja tai Serie B oli paras toinen sarjataso maailmassa. Minulle ei ole yllätys, että kaikki seurat Euroopassa soittelevat hänelle nyt. Pidämmekö hänet? Siihen liittyen on paljon keskusteluita käytävänä, mutta luonnollisesti haluaisimme pitää hänet. Hän on kapteenimme ja johtajamme.”

” ”Hän on ajattelevainen kundi.”

Joel Pohjanpalo asuu Etelä-Helsingissä ja on osaomistajana punavuorelaisessa kuntosalissa.

Nikolai Alho, Volos FC:n laitapuolustaja:

”Aloimme viettää paljon aikaa yhdessä sen jälkeen, kun nousimme molemmat HJK:n edustusjoukkueeseen vuonna 2012. Nyt vanhempana olemme viettäneet myös paljon aikaa Jollen ja Jessen kanssa. Vaikka olemme kaikki kolme aika huonoja pitämään yhteyttä, priorisoimme tapaamisia silloin, kun olemme samassa paikassa.”

Kreikassa Volos FC:ssä nykyään pelaava Nikolai Alho ystävystyi Joel Pohjanpalon kanssa yksitoista vuotta sitten HJK:ssa.

”Tämän [päättyneen] kauden aikana olen ollut aika paljon yhteydessä Jolleen. On tullut viestiteltyä, soiteltua ja suunniteltua kaikkea fudiksen ulkopuolella. Aika harvoin juttelemme fudiksesta vapaa-ajalla, vaan kaikesta muusta elämästä. Molempia kiinnostaa asuntosijoittaminen. Näytämme toisillemme kaikenlaisia kohteita. Ja sitten puhumme siitä, mihin menemme lomalla tai mitä voimme tehdä Suomessa.”

”Ihan nuorena jo huomasin, että hänellä on suomalaiselle epätyypillinen, hyvällä tapaa arrogantti asenne kentällä. Häntä ei ole oikeastaan kiinnostanut, ketä vastaan hän pelaa tai mitä isoja nimiä on vastassa. Hänellä on ollut hyvällä tapaa itsekeskeinen ajattelutapa. Hyvän kärkipelaajan melkein pitääkin olla sellainen persoona, että he pärjäävät kentällä.”

” ”Jolle on järkkäilijä.”

”Kun olen jutellut viime kauden aikana hänen kanssaan, hän on vaikuttanut tosi rennolta. Pääkopassa ei ole painanut mitään ylimääräistä. Voisin kuvitella, että se auttaa tosi paljon, jos pääsee työskentelemään rauhassa ja toteuttamaan itseään. Silloin tulevat parhaimmat tulokset.”

”Jolle on järkkäilijä, ja hän järjestelee kaikenlaisia tapahtumia ja pitää huolen siitä, että kaikilla on hyvä olla. Suomeen tullessaan hän järjestää illallisia ja haluaa yhdessäoloa. Hän on ajattelevainen kundi. Ystävien kesken hän pitää matalaa profiilia. Urheilubisnes on sellaista, että on vaikea olla oma itsensä niissä piireissä. Uskallan väittää, että moni on aika erilainen persoona kotona tai kavereiden kanssa. Se ei ole sama persoona, joka on mediassa tai stadionilla.”

”Urheilussa hän on sitten todella kilpailuhenkinen ja haluaa otsikot ja voittomaalit. Nuorena hän ei ollut iloinen, jos olimme voittaneet ottelun, mutta hän ei ollut tehnyt hattutemppua. Aiemmin hän halusi koko ajan palloa. Nyt hänellä on keskittyminen siinä, että hän on rangaistusalueella tekemässä maaleja. Se on suurin muutos, joka näkyy hänen pelissään.”

Pohjanpalo kertoi kaudestaan Helsingin Punavuoressa kuntosalilla, jonka osaomistaja hän on.

Joel Pohjanpalo, Venezia FC:n hyökkääjä:

”Mietin paljon sitä, jäänkö Leverkuseniin. Bundesliigasta oli pari kolme seuraa, joiden kanssa neuvottelimme. Italiasta Genoa oli myös neuvotteluissa, ja Kreikasta AEK oli pitkään mukana. Olen siinä iässä, jossa taloudellisilla asioilla on paljon merkitystä. Venezia oli siinä selkeästi kaikkia vaihtoehtoja parempi.”

”Olen kokenut monta lainasiirtoa, ja minulla on aika hyvä mututuntuma siihen, mikä on hyvää ja mikä ei. En ole tullut tehneeksi huonoja siirtoja. Siirtoa Turkkiin kaikki ihmettelivät, mutta henkilökohtaisesti se meni hyvin. Nyt asiat napsahtivat hyvin kohdalleen. Pelaajana yleensä huomaa, minne sinut oikeasti halutaan. Ainakin itselläni on ollut hyvä käsitys siitä.”

”Uusiin kulttuureihin sopeutuminen on aina ollut minulle helppoa. Tulen ihmisten kanssa hyvin toimeen. Pelitapaan sopeutuminen vei aikansa. Kaikki joukkueet puolustavat matalalla ja puolustavat hyvin. Tilanteita tulee paljon vähemmän kuin Saksassa. Hyökkääjälle se on välillä myös tylsää. Mutta sitten, jos Italiassa tekee paljon maaleja, sitä arvostetaan. Kaikki tietävät, miten vaikeata siellä on tehdä paljon maaleja.”

”Se, että minut ostettiin, näkyi silloin, kun pelit eivät menneet hyvin. Aloitin alussa kaikki pelit lukuun ottamatta sitä, kun valmentajamme sai potkut. Se oli itselleni uusi tilanne. Olin tottunut siihen, että penkille joutuu, jos ei tule maaleja. Nyt olin koko ajan se pelaaja, joka laitettiin kentälle.”

”Uuden päävalmentajan tultua muutos seuran toiminnassa oli kuin yön muuttuminen päiväksi. Se näkyi muun muassa siinä, miten harjoittelimme ja valmistauduimme taktisesti otteluihin. Kaikki muuttui kuin sormia napsauttamalla. Loppujen lopuksi tulin uuden valmentajan kanssa hyvin juttuun, ja löysimme keinot, joilla pääsin tekemään paljon maaleja. Syötin myös enemmän maaleja kuin aiemmin urallani.”

”Venetsia on uskomaton paikka asua. Tiedän, että olen ainoa pelaaja, joka asuu saarella. Minulle ei missään vaiheessa tullut mieleen muuttaa minnekään muualle kuin Venetsian saarelle, kun tuollainen mahdollisuus tulee.

”Treenikeskus on mantereen puolella. Minulta meni kahdeksan minuuttia kävellä parkkihallille. Asun keskellä Venetsiaa. Pysähdyin joka aamu samaan kahvilaan juomaan espresson. Automatka harjoituksiin kesti kymmenen minuuttia. Italialaisittain lähdin tuntia aiemmin juomaan espressoni ja ehkä joskus söin suklaacroissantin. Pariin kuukauteen en ole yhtään espressoa maksanut itse. Kahvilat ovat ottaneet minut avosylin vastaan.”

”Ennen peliä olemme Muranon saarella yötä. Sieltä menemme joukkueen kanssa veneellä peliin. Pelin jälkeen muut pelaajat menivät taksilla mantereelle, jossa heidän autonsa olivat parkissa. Minä lähdin omalla venetaksilla kotiin. Jos jäämme Venetsiaan, pitää hommata oma vene.”

”Yksi iso asia oli se, että minulta ei jäänyt yhtään harjoitusta väliin. Kolme kuukautta sitten sanoin fysioterapeutillemme, joka teippasi aina nilkkani, että palkitsen hänet, jos minulta ei jää yhtään harjoitusta väliin. Hän haaveili jostain asiasta, joka oli suhteellisen kallista. Nyt pitää sitten hommata hänelle se. Muistan, että viimeisissä treeneissä hän teippasi minua vapisevin käsin.”

”Olin kapteenina monessakin pelissä. Se oli uusi tilanne itselleni [seurajoukkueessa]. Joukkuekaverit ja valmentaja halusivat minun olevan kapteeni. Hän sanoi, että muiden pitäisi ottaa minusta esimerkkiä. Minulta odotettiin paljon, ja sitä tasoa piti ylläpitää. Opin itsestäni sen, että pystyin sietämään paineet ja keskittymään futikseen.”

”En suunnitellut juovani olutta kentän laidalla. Olimme voittaneet ottelun pelattuamme loistavasti. Muistan, miten kiitimme faneja matsin jälkeen ja sen jälkeen menimme vaimojen luokse. Kaikki muut pääsivät halaamaan vaimojaan, mutta vaimoni sanoi, että en halaa sinua, kun olet ihan hikinen. Vaimollani oli olut kädessä, ja sain sen häneltä. Fanit kysyivät minua kuviin, kun olin siinä kentän laidalla olut kädessä.”

”Puheenjohtaja lähetti minulle sen jälkeen viestin, kun kuva oli mennyt viraaliksi, jossa hän sanoi rakastavansa minua, koska tämän jälkeen kaikki tykkäävät meistä. Kun olin sen kerran tehnyt, fanit halusivat minun juovan olutta kentän laidalla joka voiton jälkeen. Voittojen jälkeen kaikilla faneilla oli oluet valmiina.”

”Sanoin haastattelussa, että suostun tekemään sen uudestaan, kun sarjapaikkamme on varmistunut. Kävi hyvä tsägä, kun sitten seuraavassa pelissä voitimme Modenan ja tein neljä maalia. Se oli vähän enemmän suunniteltu juttu.”

”Pienellä asialla voi olla iso merkitys faneille. Siitä tuli iso puheenaihe fanien keskuudessa. Italiassa fanien ja pelaajien välillä on iso etäisyys, pidempi kuin Saksassa. Siitä tuli iso juttu, kun tulin lähelle faneja ja join olutta heidän kanssaan.”

Suomi kohtaa EM-karsintaottelussa San Marinon maanantaina kello 19.00. YLE TV2 näyttää ottelun.