Huuhkajien vastustaja on todistetusti maailman huonoin – San Marinon tilastorivi paljastaa hurjan lähtökohdan

Suomi on ylivoimainen suosikki maailmanlistan huonointa San Marinoa vastaan.

STT

Helppoja pelejä ei ole. Tämä on yksi joukkuepelien käytetyimmistä fraaseista nykyisin, kun vastakkain ovat kaksi tyystin eri tasoa olevat joukkueet. Fraasi kuullaan suosikin puolelta, ja niin kuultiin myös Suomen jalkapallomaajoukkueelta San Marinoa vastaan Olympiastadionilla pelattavan EM-karsintaottelun aattona.

San Marinon jalkapallomaajoukkueen historia alkoi virallisesti vuonna 1990, ja siitä lähtien minivaltion miehet ovat otelleet 199 maaottelua. Voittoja on tasan yksi ja tappioita 189, maalieron ollessa miinuksella 782 osuman verran (28–810). Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan maajoukkuerankingissa San Marino on 211 jalkapallomaan joukossa vihoviimeinen.

”Maajoukkuejalkapallossa ei ole enää helppoja pelejä, emme voi aliarvioida San Marinoa”, Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva julisti sunnuntaina.

Kulunut fraasi, kyllä. Ainakin amatööripelaajia yhä osin käyttävää San Marinoa vastaan kuultuna. Mutta totuuttakin fraasista ovat jo saaneet tuta näissä karsinnoissa Pohjois-Irlanti, Slovenia ja Kazakstan, jotka ottivat voittonsa kohtuuvaikeasti: Pohjois-Irlanti vieraissa 2–0, Slovenia kotonaan 2–0 ja Kazakstan perjantaina vieraissa 3–0.

”Voi olla vaikea pelata heidän (tiiviin) muotonsa läpi, he puolustavat aika hyvin. Päästäneet seitsemän maalia näissä karsinnoissa, mutta myös haastaneet vastustajiaan varsin hyvin. Kazakstania vastaan heillä oli seitsemän laukausta, viisi niistä rangaistusalueella, joten puolustaakin pitää. Korkea prässi tulee korostumaan, pyrimme riistämään heiltä pallon suhtkoht aikaisin pois. Ja hyökkäyspäässä avainsanat ovat kärsivällisyys ja tehokkuus”, Kanerva pyöritteli.

Huuhkajiston motivoinnissa ei liene vaikeuksia, onhan jokaisella pisteellä valtava arvo tasaisena alkaneessa ja sellaisena varmaan myös jatkuvassa karsintalohkossa.

”Pelaajatkin sen ymmärtää, että meillä on ainoastaan yksi tavoite eli voitto tästä. Minulta kysytään aina paljon siitä, onko pakkovoiton paikka. En mielellään käytä sitä sanaa, mutta kyllä meidän tämä pitää voittaa, kaikki ymmärtävät sen”, päävalmentaja totesi.

Huuhkajat nautti perjantaina täpötäyden Olympiastadionin huutomyrskyssä 2–0-voiton Sloveniasta. Tukea ei puutu maanantainakaan, sillä San Marinokin vetää tuvan käytännössä täyteen, sunnuntaina myytyjä lippuja oli jo noin 31 500.

Melkoinen ero kahteen edelliseen sanmarinolaisten vierailuun: joulukuussa 1994 Stadikalla reilut 3 100 katsojaa, marraskuussa 2010 päälle 8 100. Vuodenajalla on toki tekijänsä noihin lukemiin verratessa, mutta silti kulttuuri sen kuin vain kehittyy. Sitä makustelee Kanervakin.

”Se on varmaan se (jalkapallo)kulttuurin muutos, ja kertoo siitä, että Huuhkajat kiinnostaa. Upeaa, San Marino vastassa ja tupa tulee täyteen. Ja ennen kaikkea hienoa nähdä paljon perheitä ja lapsia katsomossa, 7 000 junioria Eteläkaarteessa kannustamassa ja luulen, että se on heillekin huikea elämys. Meidän tehtävä on tuottaa niitä positiivisia elämyksiä, ennen kaikkea meille itsellemme mutta myös koko suomalaiselle futiskansalle ja urheiluväelle.”

Jalkapallon miesten EM-karsinnat Suomi–San Marino Helsingin Olympiastadionilla maanantaina kello 19. Yle TV2 ja Areena näyttää ottelun.