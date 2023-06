Huuhkajat on löytänyt kaavan, jolla toistaa arvokisapaikka – fanipääty Pohjoiskaarre on noussut huimalle tasolle

Neljä vuotta sitten oli selvää, että jos Suomi voittaa myös neljännen EM-karsintaottelun, voidaan hyvällä syyllä ruveta laskeskelemaan erilaisia skenaarioita, joilla Suomi saisi arvokisapaikkansa. Sama virke pätee tälläkin kertaa, kirjoittaa urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Päävalmentaja Markku Kanerva ja Huuhkajat ovat rakentamassa uutta EM-kisapaikkaa kuin kopiona ensimmäisen kisapaikan syntytarinasta. Tarinan käänteet ovat toistaiseksi sujuneet aivan samalla tavalla, ja tämäkin tarina voi saada yhtä hienon lopun.

Viime EM-karsinnat alkoivat selvällä tappiolla ylivoimaiselle suosikille vieraskentälle, sitten seurasi ennakkosuosikkina vaikea työvoitto vieraskentällä ja kolmantena otteluna tuli riemukas kotivoitto yhdestä pahimmasta kilpakumppanista. Täsmälleen samoin on käynyt tällä kertaa.

Kahden hieman nihkeästi sujuneen ottelun jälkeen tuli vapauttava voitto kotikentällä.

Huuhkajien pelisuunnitelma perjantaina oli onnistunut. Näytti siltä, että Slovenia oli kenties varautunut Suomen 4–4–2-ryhmitykseen mutta ei oikein tiennyt avausjaksolla, mitä tekisi Suomen hyökkäysten 3–4–3-muodon ja Oliver Antmanin puolustuslinjaa hajalle repivien juoksujen kanssa.

Antman on ollut kahdessa EM-karsintapelissä mukana kahdessa maalissa ja on osoittanut, että hänellä on jalka tukevasti avauskokoonpanokaavailuissa. Kaikkiaan hän on nyt tehnyt neljä maalia viidessä maaottelussa, mikä on uskomattoman upea saldo nuorukaiselle.

Erikoisinta EM-karsintojen alussa on ollut se, että Teemu Pukki ei ole tehnyt vielä yhtään maalia mutta on syöttänyt joka ottelussa vähintään yhden maalin. Hänellä on nyt neljä maalisyöttöä, kun hän syötti Joel Pohjanpalon 1–0-maalin ja Antmanin 2–0-maalin.

Suomen puolustuksen horjuvuutta, virheitä ja äijämäisyyden puutetta on arvosteltu. Nyt puolustuslinjan kivijalat näyttivät, että he pystyvät hyvänä päivänä pimentämään kymmenien miljoonien arvoisen Benjamin Šeškon tähtiloiston. Jykevyyttä Suomen puolustukseen toi väkivahva Arttu Hoskonen, joka teki tärkeitä purkuja ja blokkeja.

Jälleen kerran Suomi turvaa karsinnoissa kotikentän taikaan. Huuhkajat pelasi nyt neljännen perättäisen tappiottoman ottelunsa Olympiastadionilla.

Näyttää siltä, että kannattajakatsomo Pohjoiskaarre olisi kasvanut aivan uudelle tasolle parin viime vuoden aikana. Se on nykyään vaikuttava valkoinen muuri, jonka kannustukseen joukkue voi tukeutua.

Slovenia-ottelua seurasi yli 30 000 katsojaa.

Viime EM-karsinnoissa karsintojen neljännessä ottelussa Suomi haki täyden pistepotin lohkon jumbojoukkueelta Liechtensteinilta. Maanantai toistaa siltä osin historiaa, että neljännessä karsintaottelussa tulee taas vastaan heittopussijoukkue, tällä kertaa San Marino.

