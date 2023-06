Manchester Cityn voitto sai Pep Guardiolan tunnelmoimaan – kertoi saaneensa koskettavan viestin historiaa tehneeltä Alex Fergusonilta

Mestarivalmentaja Pep Guardiola tunnusti onnen merkityksen, mutta sanoi Cityn voittoa Mestarien liigassa myös tähtiin kirjoitetuksi.

Siinä se on! Manchester City saavutti harvinaisen triplamestaruuden tällä kaudella. Mestarien liigan, Valioliigan ja Englannin cupin voitot.

Manchester City saavutti lauantai-iltana Istanbulissa ensimmäisen Mestarien liigan voittonsa. Joukkue kaatoi finaalissa Internazionalen 1–0 Rodrin maalilla. Cityn kokenut valmentaja Pep Guardiola tunnusti Interin kaatuneen myös onnella.

Rodrin 68. minuutilla tekemä maali jäi ottelun ainoaksi, kun maalivahti Ederson onnistui estämään Interin tasoitusyritykset. Parhaat tilaisuudet osuivat Federico Dimarcolle ja Romelu Lukakulle.

”Tämä kilpailu on vaikea voittaa. Se on kuin kolikonheittoa”, Guardiola sanoi pelin jälkeen.

”Mutta mestaruus kuuluu meille. Se oli tähtiin kirjoitettu.”

Guardiola korosti pelaajilleen kärsivällisyyttä, kun ensimmäinen puoliaika oli pelattu maaleitta.

”Meillä on hyvät pelaajat, mutta voittoon tarvitaan myös onnea. Sitä meillä oli, kun vastustajan yritykset päättyivät huteihin tai Edersonin torjuntoihin”, Guardiola jatkoi.

Cityn Rodri (numero 16) teki finaalin ainoan maalin.

Fergusonin viesti lämmitti

City saavutti toisena joukkueena Mestarien liigan, Valioliigan ja Englannin cupin voitot samalla kaudella. Manchester United ylsi vastaavaan triplaan kaudella 1998–99.

”Joukkue kehittyi viime vuoden MM-turnauksen jälkeen uudelle tasolle, mikä mahdollisti nämä saavutukset”, Guardiola arvioi.

Guardiola, 52, saavutti Mestarien liigan voiton kolmatta kertaa Barcelonan mestaruuksien 2009 ja 2011 jatkoksi. Hän voitti Mestarien liigan myös Barcelonan pelaajana 1992.

ManU saavutti historiallisen triplansa Alex Fergusonin valmennuksessa. Guardiolaa lämmitti vertailu valmentajalegendaan.

”On suuri kunnia päästä tällä saavutuksella hänen rinnalleen”, Guardiola totesi.

”Sain häneltä jo koskettavan viestin. Se tuntui mukavalta.”

Jatkoa voitoille?

Abu Dhabi United Groupin omistuksessa City on jahdannut Mestarien liigan voittoa vuodesta 2008. Kaksi vuotta sitten joukkue hävisi loppuottelun Chelseaa vastaan. Viime vuonna se hävisi välierissä Real Madridille.

”Joukkue tarvitsee juuri tämän voiton saavuttaakseen todella hyvän joukkueen arvostuksen”, Guardiola arvioi mestaruuden merkitystä.

”Seuraava tavoitteemme on säilyttää tämä asema. En halua, että meille käy niin, että katoamme pari vuotta mestaruuden jälkeen kuvasta kuten joillekin on käynyt. Me teemme ensi kaudella vielä ankarammin töitä, jotta säilytämme asemamme.”

Päävalmentaja Pep Guardiola oli yksi mestaruuspokaalia Istanbulin illassa suudelleista.

Guardiola uskoo, että jatko on sekä hänelle että pelaajille henkisesti helpompi tämän kauden saavutusten ansiosta.

”Enää ei tarvitse jatkuvasti vastailla samoihin kysymyksiin Mestarien liigan voitosta. Uskon, että tämä on valtava helpotus koko organisaatiolle ja jokaiselle sen jäsenelle”, Guardiola jatkoi.

”Ennen ensi kauden kaavailuja on kuitenkin juhlien aika. Aloitamme perheiden ja ystävien seurassa, ja maanantaina Manchesterissa järjestetään paraati.”

Viime vuosikymmenten aikana vain Real Madrid on kyennyt peräkkäisiin Mestarien liigan mestaruuksiin. Se voitti kilpailun kolme kertaa peräkkäin 2016–18.