Erling Haaland palkattiin vain yhtä tarkoitusta varten – nyt ratkaiseva hetki on koittanut

Erling Haaland pelasi historiallisen kauden Valioliigassa, mutta hänen onnistumisensa mitataan todella vasta Mestarien liigan finaalissa.

Kun pelaaja on tehnyt historiallisen paljon maaleja ja auttanut joukkueensa viidenteen mestaruuteen kuuden vuoden sisällä Valioliigassa, kauden pitäisi olla lähtökohtaisesti onnistuminen ilman sen suurempia ehtoja.

Erling Haaland teki 36 maalia Valioliigassa, mutta hänen onnistumisensa mitataan toden teolla vasta lauantaina Istanbulin illassa.

Manchester City on voittanut menneinä vuosina sarjamestaruuksia ja kansallisia cupeja ilman norjalaisjättiä, mutta ikuinen pakkomielle Mestarien liigan valtaamisesta on saavuttamatta.

Nyt sen toteutuminen on lähempänä kuin koskaan. Manchester City on jättimäinen suosikki finaalissa Interiä vastaan – ja Haaland on ratkaiseva palanen, joka tähtisikermältä on viime vuosien pettymyskierteessä puuttunut.

Pep Guardiola valmentaa seitsemättä kauttaan Manchester Cityä. Aikakausi on tuonut suurta menestystä, mutta matka Mestarien liigassa on päättynyt joka vuosi pettymykseen.

Matka on tyssännyt kerran neljännesvälieriin, kolmesti puolivälieriin ja kerran välieriin. City on selvinnyt finaaliin ainoastaan kaudella 2020–21, jolloin se hävisi Chelsealle.

Viime kaudella matka tyssäsi värikkäässä välieräsarjassa Real Madridia vastaan yhteismaalein 5–6. Tuolloin City johti toisen osan lopussa jo yhteismaalein 5–3, mutta Real Madrid teki viime minuuteilla kolme maalia.

Vaikka tuossa ottelussa City kaatui heikkoon puolustamiseen, oli selvää, että ratkaisu viimeisen askeleen ottamiseksi Euroopan valtiaaksi oli maailmanluokan hyökkääjän hankkiminen.

Cityltä on uupunut maaleja mättävä ykköskärki siitä asti, kun Sergio Agüero lopetti uransa. Gabriel Jesus oli monipuolinen ja pelityyliltään ”guardiolamainen” pelaaja, mutta keskinkertainen viimeistelijä.

Haalandin ja Guardiolan liitto on haastanut kumpaakin osapuolta – norjalaisjässikkää pelaajana ja katalonialaista valmentajana. City pelasi syyskaudella ajoittain hyvin suoraviivaisesti kohti Haalandia ja jousti hämmentävän paljon Guardiolan syvimmistä peli-ihanteista.

Haaland teki ison määrän maaleja alusta asti ja kehittyi tulosten varjossa enemmän Guardiolan pelifilosofian mukaiseksi pelaajaksi.

Mestarien liigan välierien toinen osaottelu Real Madridia vastaan oli yksi Guardiolan aikakauden hurjimmista näytöksistä, ellei jopa kaikkein dominoivin. City syötteli madridilaisjätin näyttämään vanhalta ja hitaalta.

Guardiolan ryhmä riisui hallitsevan mestarin niin totaalisesti aseista, että edes Haalandin ei tarvinnut osua neljän maalin illassa.

Haalandin onnistuminen on uusi sulka hattuun Guardiolalle. Haaland on sopeutunut Cityyn ja Guardiola haastanut itseään uusilla ärsykkeillä.

Mestarivalmentajan on täytynyt muovata ajatteluaan, jotta City on saanut kaivettua vielä jostain ekstratekijästä uuden kilpailuedun, mikä siltä on Mestarien liigassa jäänyt uupumaan.

Haalandia ei hankittu tuomaan Valioliigan mestaruutta. City olisi todennäköisesti voittanut sen ilman maalitykkiä.

Guardiola on kehittänyt joukkuepelin niin kovalle tasolle, että City on voittanut Valioliigan ilman varsinaista ykköskärkeä. Mestaruuksiin päättyneillä edelliskausilla joukkueen paras maalintekijä oli 15 osumalla kymppipaikan Kevin De Bruyne ja toissa kaudella vain 13 osumalla keskikentän Ilkay Gündogan.

Erling Haalandin ja Pep Guardiolan liitto on haastanut kumpaakin osapuolta.

Mestarien liigassa vallitsee eri lainalaisuudet kuin Valioliigassa. Jälkimmäinen on maraton, jossa älykkäästi liikkeitään hiova City on aina viime metreillä vahvempi kuin itsensä alkurypistyksessä uuvuttaneet vastustajat. Mestarien liigassa yksittäiset ottelut nousevat valtavaan rooliin.

Cityn sulamisia Mestarien liigan ratkaisuhetkillä kuvaa tehottomuus. Ikonisin hetki lienee kauden 2019–20 katastrofiputoaminen Lyonille, jolloin Raheem Sterling laukoi tyhjästä maalista yli.

Viime kaudella kärjessä oli ratkaisuhetkillä Phil Foden, kun City haki jälleen viime hetkien takaiskujen jälkeen epätoivoisesti tasoitusta.

Haaland on viimeistelijänä eri luokan ase kuin Foden tai Sterling, kun ratkotaan yksittäisissä peleissä mestaruuksia. Hän on osoittanut sen kuluvalla kaudella jo aiemmin Mestarien liigassa, jossa hän on osunut 12 kertaa 10 ottelussa.

Foden, De Bruyne, Riyad Mahrez ja kumppanit ovat guardiolamaisen jalkapallon kivijalka, pienissä tiloissa pallosta nauttivia syöttöälykköjä. Haaland on kakusta uupunut kirsikka – viimeistelijä, joka laittaa pallot vastustajan boksissa vitosen sisältä maaliin.

Toinen viime vuosien sulamisia yhdistävä tekijä on Guardiola, joka on repinyt ratkaisuhetkillä taktisia kaneja hatustaan – ja epäonnistunut. Guardiolan ”näpertely” ja ”yliajattelu” ratkaisupeleissä ovat nousseet käsitteiksi brittimediassa.

Tällä kaudella Guardiola ei ole yliajatellut isoja pelejä. City on pelannut tavallaan läpi kauden.

Yksittäisessä pelissä voi käydä mitä tahansa, mutta nyt mestaruuden lipeäminen Manchester Cityltä olisi kaikista suurin yllätys viime vuosien pettymyksiin verrattuna. Ei vähiten siksi, että kärjestä löytyy Haaland.

Jos peli pysyy tasaisena viime hetkille asti, hän ei ole pelaaja, joka laukoo tyhjästä maalista yli.

Jalkapallon Mestarien liigan finaali Manchester City–Inter lauantaina kello 22 MTV3:lla ja C Morella.