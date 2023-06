FC Hakan ja Ilveksen on saatava voittoputki aluilleen, sillä ilman täysiä pistepotteja kärkisijat karkaavat liian kauas nopeasti.

Miesten jalkapalloliigan kauden ensimmäinen Pirkanmaan derby päättyi lopulta sekä FC Hakan ja Ilveksen pienoiseen pettymykseen. Valkeakoskella tasapeli 1–1 ei ollut tulos, johon kumpikaan voi olla järin tyytyväinen.

Tämän tunnusti myös Ilveksen päävalmentaja Toni Kallio ottelun jälkeen.

Hieman tyytyväisempi voi olla Ilves siitä, että sai matkaansa edes yhden sarjapisteen. Niin vahvasti Haka loi paikkoja viime hetkillä ja hukkasi useamman hyvän tilanteen tehdä voittomaali.

Viimeisen vitosen Hakan voittomaali olisi varmasti räjäyttänyt Tehtaan kentän yli 3 300 -päisen kotiyleisön valtaisaan huutoon. Voitto jäi odottamaan toista kertaa.

Siinä onkin Hakan tämän hetken iso ongelma – kolmen pisteen potin saaminen. Voittoja on liigakaudella vain kaksi. Valkeakoskelaisjoukkueen edellinen voitto täyttää 13.6. tasan kuukauden. Sarjasijoitus yhdeksän on sen mukainen. Kotikentällä Hakan pitäisi pystyä raapimaan voittoja.

Viime kaudella se napsi useita pisteitä juuri viime minuuttien maaleilla, jotka tällä kaudella ovat loistaneet poissaololla. Ilves-peli sopii trendiin. Tärkeää on toisaalta myös se, että Haka ei ole kotikentällään vielä hävinnyt yhtään liigapeliä.

Hakan alkukauden iso ongelma on ollut puolustuspelaaminen. Maaleja se on päästänyt sarjassa eniten, 20. Voi todeta, että viime kauden avainpelaaja Luiyi de Lucasin lähtö on vaikuttanut ja isosti puolustuspeliin ja ennen kaikkea sen vakauteen. Päävalmentaja Teemu Tainio tunnusti, että tällä päästettyjen maalien määrällä ei sijoitus voikaan olla kummoinen.

Ilves-peli oli kuitenkin askel eteenpäin. Edellisen kerran Haka päästi alle kaksi maalia juuri 9.5. Honka-voitossa, jolloin Aatu Hakala pelasi nollapelin.

Teemu Tainion Haka on sijalla yhdeksän.

Johtoaseman haaste

Ilves on neljässä edellisessä liigapelissä kolmesti menettänyt johtoaseman tasapeliksi. Yhdeksän pistettä on vaihtunut kolmeen pisteeseen. Ilves on johtanut HJK:ta, FC Lahtea ja nyt Hakaa, mutta menettänyt kaikki tasapelipisteiksi.

Ilveksen peliä leimaa kaksijakoisuus: joukkue aloittaa pelit usein varsin hyvin, mutta pelin aikana hallinta siirtyy vastustajalle. Aivan kuten Lahtea vastaan, johtomaalin jälkeen Ilves menetti Hakalle kontrollin – ja sitä kautta kaksi pistettä.

Ilveksen ongelma on viime kauden tavoin johtoasemassa pelaaminen. Kallio nosti esiin viisasten kiven löytämisen: miten johtoasemassa joukkue pystyy jatkamaan omaa peliään, eikä päästä vastustajaa määrittämään pelin kuvaa.

Ilveksen päävalmentaja Toni Kallio harmitteli jälleen voiton valumista.

Ilvekselle johtoaseman pitäminen paikallispelissä olisi ollut erityisen tärkeää. Haka oli voittanut neljä edellistä derbyä ja Ilveksen tuorein voitto on vuodelta 2021. Sarjataulukossa ero pysyi kolmessa pisteessä ja Ilves putosi tiukassa keskikastissa kaksi sijaa seitsemänneksi.

Haka on pelannut runkosarjasta tasan puolet peleistään, Ilves yhtä vaille. Kummallakin kuuden kärki on vielä hyppysissä, mutta ongelma on sama: voittamisen makuun pitää päästä mahdollisimman pian, ennen kuin on liian myöhäistä.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.