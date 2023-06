Hakan ja Ilveksen upea paikallisottelu päättyi hämmentävään näkyyn – ”Suussa on p**ka maku”

Vahvasti aloittanut Ilves menetti taas kerran johtonsa, eikä tasapeli tyydyttänyt Hakaakaan. Tehtaan kentällä nähtiin ennätysyleisö.

Valkeakoski

Tehtaan kentällä nähtiin keskiviikkona upea jalkapalloilta. Alkukesän aurinko helli kaikkia lehtereillä ja kentän reunustoilla paistatelleita katsojia lämpimästi. Kannattajaryhmät keskittyivät hienosti omiensa tukemiseen.

Niinpä liigakauden ensimmäinen Pirkanmaan derby sai arvoisensa puitteet.

Valkeakoskelaispainotteinen yleisö näki vielä illan kruunuksi Hakan upean takaa-ajon, tasoituksen ja viittä vaille voitto-osuman.

Ryan Mahuta ja Atte Sihvonen täräyttivät toisella jaksolla kertaalleen tolppaan. Pallo vieri loppuhetkillä kerran verkkoonkin, mutta tuomaristo hylkäsi osuman empimättä.

Näin paikalliskamppailu päättyi 1–1-tasapeliin.

Päätösvihellyksen jälkeen nähtiin hämmentävä hetki, kun kentältä marssi pukukoppiin toinen toistaan pettyneempiä kavereita. Lopputulos ei lämmittänyt kumpaakaan joukkuetta.

Syy oli ymmärrettävä. Molemmat olisivat kaivanneet kipeästi täyttä pistepottia lievittääkseen aiempien kierrosten tuskaa.

Haka otti neljästä edellisestä pelistä vain yhden pisteen. Ilves hölmöili puolestaan viisi pistettä kotipeleissään Oulua, HJK:ta ja Lahtea vastaan.

”Meidän olisi pitänyt voittaa tämä peli. Meillä oli kaksi tolppaa – ja yksi maali hylättiin ilman syytä. Tilanteessa ei ollut mitään rikettä”, Mahuta viittasi päätösminuuttien hässäkkään.

”Suussa on p**ka maku, mutta minkäs teet. Tällaista on urheilu. Johdon menettämisestä on tullut meidän teema valitettavasti. En osaa sanoa syytä. Nämä ovat henkisen puolen juttuja”, Ilveksen ilopilleri Santeri Haarala summasi.

Pettynyttä Haaralaa piti odottaa haastatteluun aika pitkään. Silti tunnekuohut vyöryivät edelleen voimakkaina miehen sisällä.

Ilveksen johto-osuma syntyi Haaralan antamasta kulmapotkusta. Pallo otti useamman kimmokkeen Hakan maalinedustalla ja meni lopulta verkkoon ranskalaisen uurastajan Seydine N’diayen jalasta.

Tämä oli 205-senttiselle ranskalaiselle ensimmäinen maali Suomen liigassa. Vaikka miehellä on ikää vasta 25 vuotta, hän on ehtinyt pelata Ranskan ohella jo Sveitsissä, Turkissa, Hollannissa ja Portugalissa.

”Toimitin vain kulmapotkun sinne, minne on pyydetty. En edes tiennyt, kenen kautta pallo meni sisään. Hyvä, kun meni”, Haarala kuvaili.

Muutamaa minuuttia myöhemmin Haarala irtosi oikealta laidalta ja täräytti voimalla etutolppaan. Pallo kimposi siitä suoraan Hakan topparin Niklas Fribergin jalkaan ja meni uudestaan tolppaan.

Harvoin samalla vedolla syntyy kahta tolppaa...

”Se oli hyvä vastahyökkäys. Olen niissä omimmillani. Valitettavasti olin epäonninen. Siitä 2–0 – ja pelin luonne olisi ollut aivan toinen”, Haarala harmitteli.

Onniteltavana ollut Juan Lescano (kesk.) nousi FC Hakan ratkaisijaksi, hän tasoitti ottelun 1–1:een.

Ilvekseen palannut Haarala on aloittanut kautensa erittäin energisesti ja lunastanut paikan joukkueen avauskokoonpanosta.

”En ole täysin tyytyväinen esityksiini. Tiedän, että Santeri Haarala pystyy paljon parempaan. Näin varmaan kaikki pelaajat sanovat, mutta minun kohdallani tämä on täyttä totta.”

Tasapeli pudotti Ilveksen liigataulukossa seitsemännelle sijalle.

”Meidän pitää palata nopeasti voittojen tielle, ettei tavoite karkaa liian kauas.”

Mikä se tavoite on?

”En halua sanoa sitä julkisesti”, Haarala vastasi.

Vasen jalka on tunnetusti Mahutan rahantekojalka. Se heilahti kerran tuloksellisesti myös keskiviikkoiltana. Hakan uusi maalitykki Juan Lescano pääsi sijoittamaan pallon tyhjään verkkoon Mahutan tarjoilusta.

”Näin Juanin ihan vapaana toppareiden takana ja laitoin pallon sinne”, Mahuta kuvaili.

Toisella jakson alussa nähtiin harvinaisempi väläys, kun Mahuta siirsi pallon oikealle puolellensa ja täräytti huonommalla jalallaan tolppaan.

”Se oli ihan ok veto, mutta tarkkuus puuttui. Seuraavalla kerralla panen pallon verkkoon”, Mahuta tuumi.

Haka paransi peliänsä tuntuvasti tauon jälkeen ja puristi Ilveksen pahaan ahdinkoon.

”Vaikka toisen puoliajan energisyydestä jäi hyvä fiilis, nyt on korkea aika lopettaa mitalipuheet. Parasta, kun keskitytään jatkossa seuraavaan peliin”, Hakan valmentaja Teemu Tainio painotti.

