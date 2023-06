Turussa kasvanut Ryan Mahuta koukkasi Valkeakoskelle Lahden kautta. Keskiviikkona odottaa liigakauden ensimmäinen Pirkanmaan derby.

FC Hakan liigajoukkueen huippulöytö Ryan Mahuta, 20, törmäsi kevättalvella Instagramissa hämmentävään juttuun. Päivityksessä kerrottiin, että Mahuta on valittu Etelä-Sudanin nuorten jalkapallomaajoukkueeseen.

”Agentti soitti kohta perään kertoen, että hänellä on hyviä uutisia. Arvasin heti, mistä on kysymys. Sanoin, etten ole kiinnostunut. Haluan pelata Suomen tai Kongon maajoukkueessa. Suomi on ykköstoive”, Turussa syntynyt ja kasvanut Mahuta painottaa.