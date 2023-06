Jalkapallon alasarjapelissä vastustajaa päähän potkaissut pelaaja erotettiin joukkueestaan: ”Päätös oli yksimielinen ja ainoa oikea”

Tamperelainen Vierasjoukkue-niminen joukkue erotti pelaajan, joka potkaisi kahta vastustajan pelaajaa Urjalassa. Joukkueen sosiaalisen median kanaville tuli vihaviestejä.

Aamulehti

Urjalan Palloseuran ja tamperelaisen Vierasjoukkue-joukkueen välisessä jalkapallon miesten viidennen divisioonan pelissä sattui perjantaina poikkeuksellinen väkivaltainen välikohtaus.

Ottelun lopulla Vierasjoukkueen pelaaja potkaisi ensin maassa maannutta UrPS-pelaajaa päähän, ja ulosajon jälkeen sama pelaaja potkaisi vielä toista UrPS-pelaajaa.

Lue lisää: Vakava välikohtaus jalkapallon alasarjapelissä Urjalassa: tamperelaisjoukkueen pelaajan väitetään potkaisseen maassa makaavaa vastustajaa päähän

Ottelun erotuomariraportti vahvistaa UrPS-leirin kertoman. Samoin tekee tekoon syyllistyneen pelaajan joukkue.

Vierasjoukkue yhdistys ry piti sunnuntaina hätäkokouksen, jossa yksimielisesti päätettiin erottaa kyseinen pelaaja seurasta.

”Tällainen väkivaltainen käytös sotii täysin meidän periaatteitamme ja arvojamme vastaan. Se ei ole missään nimessä hyväksyttävää”, kertoo Vierasjoukkueen pelaajistoon ja valmennukseen kuuluva Miki Pohjaniemi.

”Päätös oli yksimielinen ja ainoa oikea tässä tilanteessa.”

Pohjaniemi pelasi itse Vierasjoukkueen riveissä kyseisessä ottelussa. Hän ei itse nähnyt päähän kohdistunutta potkua, mutta useampi Vierasjoukkueen pelaaja on vahvistanut sen tapahtuneen.

”Peliaikaa taisi olla jäljellä kymmenisen minuuttia. Siinä oli ensin tavallinen kaksinkamppailutilanne, ei mitään ihmeellistä”, Pohjaniemi kertaa potkua edeltäneitä hetkiä.

” Tällainen väkivaltainen käytös sotii täysin meidän periaatteitamme ja arvojamme vastaan.

Tilanne muuttui hänen mukaansa potkun myötä nopeasti kaoottiseksi. Pohjaniemi kertoo yrittäneensä rauhoitella potkaissutta ja punaisen kortin saanutta pelaajaa.

”Lähdin sitten viemään häntä kohti vaihtopenkkiä. Sillä välin kentällä tuli jotain muuta kahakkaa, joten kun sain ulosajetun pelaajamme vietyä vaihtopenkille, lähdin rauhoittelemaan muitakin, jottei tilanne eskaloituisi”, Pohjaniemi sanoo.

Tällä välin ulosajetulle pelaajalle oli tullut kiistaa UrPS-vaihtopenkin kanssa, ja seurauksena oli jälkimmäinen potku.

”Juoksin muutaman muun joukkuekaverin kanssa repimään tämän henkilön pois.”

Potkaistujen UrPS-pelaajien aikomuksena oli tehdä tapahtumista poliisille tutkintapyyntö. Muutoin Pohjaniemi jäi käsitykseen, ettei tapahtuneesta jäänyt joukkueiden välille suuremmin pahaa verta. Tilanne rauhoittui hänen mukaansa nopeasti, ja ottelu pelattiin loppuun.

”Ottelun jälkeen meidän puoleltamme kävi pelaajia pyytämässä anteeksi ja tarkistamassa heidän pelaajiensa vointi.”

Pohjaniemi kertoo olleensa puhelimitse yhteyksissä myös UrPSin kapteeniin Henri Ojalaan. ”Molemmat heidän pelaajansa ovat onneksi ilmeisesti ihan kunnossa.”

Vierasjoukkue sai alkunsa vuonna 2005, ja rekisteröitynä yhdistyksenä se on toiminut vuodesta 2009 lähtien.

Viime vuosina Vierasjoukkue on pelannut sekä Tampereen alueen erilaisia harrastesarjoja että kolmea alinta virallista sarjatasoa. Kotiottelunsa se on pelannut useimmiten Ikurissa.

Joukkueessa on vuosien varrella ollut edustettuna reilusti yli 25 eri kansalaisuutta. ”Tärkeintä meidän seurassamme on tarjota paikkaa, johon jokainen on tervetullut taustasta riippumatta. Joukkueemme on ikään kuin kanava, missä ihmiset pääsevät molemmin puolin tutustumaan toisiinsa, ja ulkomaalaiset myös oppimaan suomalaisia arvoja”, Pohjaniemi kertoo.

Pohjaniemi itse liittyi toimintaan mukaan vuonna 2016. Hän on puoliksi espanjalainen ja ennen Tampereelle muuttamista asui lähes 15 vuoden ajan Kööpenhaminassa.

”Minulla on perspektiiviä sekä ikään kuin maahanmuuttajana olemisesta Köpiksen lähiöissä, mutta puolisuomalaisena tunnen myös suomalaisen kulttuurin. Olen tavallaan kosketuksissa molempiin osapuoliin.”

”Tämä on minulle siten henkilökohtaisesti tärkeää. Pääsee auttamaan ihmisiä, joilla voi olla jalkapallon ulkopuolella vaikeuksia tai haasteita integroitua.”

Pohjaniemi toteaa, että monelle pelaajalle joukkue voi olla kaikkein ensimmäisiä kontakteja vieraassa maassa ja kaupungissa. ”Tänä vuonnakin meillä on ollut kaksi alaikäistä syyrialaispakolaista nuorten tukikeskuksesta. Sellaista työtä koetamme tehdä jalkapallon avulla täällä Tampereella.”

Alasarjojen ulkomaalaistaustaisilla joukkueilla on monesti heikohko maine lajiväen keskuudessa, ja sama pätee jossain määrin myös Vierasjoukkueeseen Tampereen alueella. Pohjaniemi myöntää heidän joukkueensa olevan vähän tavallista ”tulisempi”, mutta toteaa kuumentumisten pysyneen aiemmin pelin henkeen kuuluvissa rajoissa.

”Joillakin ihmisillä voi olla haasteita pitää päänsä kylmänä tällaisissa hieman kuumemmissa peleissä. Suullisia riitoja ja torikokouksia voi tulla, mutta tällaista ei ole kyllä ennen sattunut meillä.”

Kun tieto Urjalan välikohtauksesta pääsi julkisuuteen, Vierasjoukkueen sosiaalisen median kanaville tuli vihaviestejä, ja potkaisseen pelaajan henkilöllisyyttä yritettiin selvittää internetin keskustelupalstoilla.

”Jouduimme asettamaan sosiaalisen median kanavia yksityisiksi sun muuta, mutta onneksi ei kuitenkaan mitään sen ihmeellisempää. On ihan ymmärrettävää, että tällaiset tapahtumat herättävät netissä tunteita”, Pohjaniemi totesi.